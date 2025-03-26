Пенсии, тарифы и субсидии. К чему готовиться украинцам с 1 апреля

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Кому повысят пенсию

Пенсионный фонд Украины провел ежегодную плановую индексацию в марте, однако не для всех пенсионеров. Лицам пенсионного возраста, которые еще продолжают работать, сделают перерасчет в следующем месяце.

Повышение выплат будет происходить автоматически без необходимости обращаться в органы ПФУ. Сумма, на которую повысится пенсия, индивидуальна для каждого получателя в соответствии с обновленным страховым стажем.

Как ранее рассказала первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина, повышение пенсии в апреле будет зависеть от того, сколько месяцев человек работает и какой размер взносов платит.

"Соответственно, если вы платите взносы по минимальной заработной плате, то очевидно, что рост будет не очень существенным. Если это взносы с большой заработной платы, то тогда и рост будет соответственно ощутимым", - отметила Дарья Марчак.

Помимо апрельского перерасчета, пенсионеры имеют право на надбавки по возрасту.

Если в следующем месяце пенсионеру исполнится 70 лет, ежемесячная доплата к пенсии составит 300 грн, в 75 лет - 456 грн, а от 80 лет - 570 грн.

Конец отопительного сезона. Что будет с тарифами

Теплая погода в марте поспособствовала досрочному завершению отопительного сезона. Местные власти в ряде регионов приняли соответствующее решение, в частности, с 24 марта начали отключать отопление в Киеве. В других городах ориентируются на погоду.

Отметим, что по нормативам сезон отопления завершается, если в течение трех суток средняя температура воздуха превышает +8 градусов по Цельсию. Традиционно датой окончания отопительного сезона считалось 15 или 30 апреля.

С ранним отключением отопления в этом году суммы в платежках за апрель значительно снизятся, однако украинцы получат такие квитанции в начале мая. В апреле оплачивается стоимость услуг за март.

Что касается других тарифов, изменений пока не планируется. Часть услуг ЖКХ (отопление, газ, горячая вода) защищена от повышения мораторием правительства на время военного положения. Стоимость остальных услуг следующая:

Электроэнергия

Тариф составляет 4,32 грн/кВт-час. Владельцы двухзонных счетчиков могут платить за электричество вдвое меньше в ночные часы: с 23:00 до 07:00 - 2,16 грн/кВт-час.

Газоснабжение

Бытовые потребители Украины, среди которых большинство являются абонентами "Нафтогаза", по тарифному плану "Фиксированный"будут платить за газ 7,96 грн/куб.м. У остальных поставщиков цены несколько отличаются, но не превышают 10 грн/куб.м.

Холодное водоснабжение

Жители крупных городов Украины продолжают платить за холодное водоснабжение по тарифам, которые не пересматривались Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с "довоенного" периода.

Однако водоканалы могут увеличивать оплату за абонентское обслуживание. Также в небольших населенных пунктах решение о тарифах принимают местные власти, а не НКРЭКУ, поэтому возможен пересмотр стоимости услуг.

Субсидии в апреле 2025

Для большинства получателей субсидий в следующем месяце никаких изменений не ожидается, поскольку в октябре Пенсионный фонд пересчитал размер пособия от государства на оплату ЖКХ до конца апреля 2025.

К тому же с начала года субсидия на оплату коммунальных услуг предоставляется домохозяйствам по обновленному механизму - на основании размера совокупного дохода за месяц.

Тем, кто хочет впервые оформить субсидию, необходимо подать заявление и декларацию о доходах в ЦНАП, органы Пенсионного фонда лично или онлайн на портале ПФУ. При наличии оснований субсидия будет назначена с месяца обращения.

Следует помнить, что в субсидии могут отказать в случае задолженности за коммуналку, или если в течение года у домохозяйства были большие расходы, если жилая площадь превышает нормативные показатели.

Кроме того, с января в Украине введен новый вид субсидии для внутренне перемещенных лиц. Помимо помощи на оплату коммунальных услуг ВПЛ могут оформить субсидию на аренду жилья. Для этого необходимо иметь официальный договор с владельцем квартиры или дома, зарегистрированный в Пенсионном фонде.

На этот вид субсидии могут рассчитывать семьи переселенцев, тратящие на аренду более 20% доходов.

При подготовке использовались: публикации правительственного портала, пресс-службы Минсоцполитики, Пенсионного фонда Украины, комментарий первой замминистра социальной политики Украины Дарии Марчак YouTube-каналу РБК-Украина.