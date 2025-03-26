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Пенсии прокурорам пока не снизят: Рада провалила законопроект

Киев, Среда 26 марта 2025 15:42
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Пенсии прокурорам пока не снизят: Рада провалила законопроект Иллюстративное фото: прокурорам не планируют снижать пенсии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект о снижении пенсий прокурорам. Он не набрал необходимое количество голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Железняк рассказал, что законопроект №12278 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о пенсионном обеспечении работников прокуратуры" поддержали в первом чтении 223 нардепа из минимально необходимых 226.

При этом нардепы направили законопроект на повторное первое чтение. Соответствующее решение поддержали 229 парламентариев.

Содержание законопроекта

Стоит заметить, что законопроектом №12278 предлагается ввести выплату пенсий за выслугу лет для прокуроров только после их увольнения из органов прокуратуры.

По состоянию на сейчас в Украине прокуроры имеют право на пенсию за выслугу лет, продолжая работать в органах прокуратуры.

К слову, только в январе специальные пенсии прокуроров и чиновников ограничили коэффициентами.

При этом недавно стало известно, что Минсоцполитики готовит масштабную реформу пенсионной системы, согласно которой большинство украинцев может получить увеличенные выплаты.

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