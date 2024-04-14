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Пенсії понад 10 тисяч гривень: скільки українців їх одержують

Фото: пенсії понад 10 тисяч гривень отримують 1,2 млн українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 квітня 2024 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1 224 710 українців. Це становить 12,1% від загальної кількості пенсіонерів (10 154 705 осіб).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ .

За даними ПФУ, більше половини українців одержують пенсії до 5 тисяч гривень.

Розмір пенсій розподіляється так:

  • до 3000 гривень – 26,8%, 2 725 285 осіб, середня пенсія – 2 761,58 гривень,
  • від 3001 до 4000 гривень – 17,3%, 1 754 068 осіб, середня пенсія – 3 548,08 гривень,
  • від 4001 до 5000 гривень – 18,6%, 1 889 222 особи, середня пенсія – 4 415,87 гривень,
  • від 5001 до 10000 гривень – 25,2%, 2 561 420 осіб, середня пенсія – 6 843,67 гривень,
  • понад 10 000 гривень – 12,1%, 1 224 71 особа, середня пенсія – 15 268,49 гривень.

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 квітня 2024 року становив 5 743,27 гривень. Середній розмір пенсії за квартал зріс на 505,02 гривень або на 9,6% до 5 743,27 гривень.

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Пенсії в Україні