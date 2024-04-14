Пенсии свыше 10 тысяч гривен: сколько украинцев их получают
Фото: пенсии свыше 10 тысяч гривен получают 1,2 млн украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
По состоянию на 1 апреля 2024 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1 224 710 украинцев. Это составляет 12,1% от общего числа пенсионеров (10 154 705 человек).
По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен.
Размер пенсий распределяется следующим образом:
- до 3000 гривен - 26,8%, 2 725 285 человек, средняя пенсия - 2 761,58 гривен,
- от 3001 до 4000 гривен - 17,3%, 1 754 068 человек, средняя пенсия - 3 548,08 гривен,
- от 4001 до 5000 гривен - 18,6%, 1 889 222 человека, средняя пенсия - 4 415,87 гривен,
- от 5001 до 10000 гривен - 25,2%, 2 561 420 человек, средняя пенсия - 6 843,67 гривен,
- более 10000 гривен - 12,1%, 1 224 71 человек, средняя пенсия - 15 268,49 гривен.
Напомним, средний размер пенсии на 1 апреля 2024 года составлял 5 743,27 гривен. Средний размер пенсии за квартал вырос на 505,02 гривен или на 9,6% до 5 743,27 гривен.