Пенсії для переселенців повертають: як отримати виплату за 2 місяці

Нові дедлайни та виплати за два місяці

Глава міністерства повідомив, що пенсіонерам надається додатковий час для завершення бюрократичних процедур.

За його словами, подати заяву про неотримання російських пенсій необхідно до 1 квітня. Це дасть змогу безперервно отримувати українські виплати.

При цьому ті громадяни, які пройдуть ідентифікацію протягом лютого, отримають виплати одразу за два місяці (січень і лютий).

"Люди не залишаться без доходу під час складної зими і зможуть спокійно завершити всі процедури", - підкреслив Улютін.

Робота над помилками і цифровізація

Міністр визнав, що процес ідентифікації став серйозним випробуванням через бюрократичні бар'єри. За його словами, з початку січня ПФУ вже відновив виплати для 50 тисяч осіб.

Він зазначив, що соцпрацівники активно зв'язуються з пенсіонерами, особливо фокусуючись на людях з інвалідністю.

При цьому спільно з громадськими організаціями готуються зміни до підзаконних актів, щоб назавжди прибрати зайву бюрократію під час перевірок.

"Ми не боїмося визнавати помилки. Бачимо, де система дала збій, і вже працюємо над поправкою", - зазначив міністр, додавши, що верифікація залишається необхідною для захисту пенсіонерів від шахрайства.