Пенсии для переселенцев возвращают: как получить выплату за 2 месяца

Читайте также: Как не потерять выплаты: важные изменения для пенсионеров-переселенцев

Новые дедлайны и выплаты за два месяца

Глава министерства сообщил, что пенсионерам предоставляется дополнительное время для завершения бюрократических процедур.

По его словам, подать заявление о неполучении российских пенсий необходимо до 1 апреля. Это позволит непрерывно получать украинские выплаты.

При этом те граждане, которые пройдут идентификацию в течение февраля, получат выплаты сразу за два месяца (январь и февраль).

"Люди не останутся без дохода во время сложной зимы и смогут спокойно завершить все процедуры", - подчеркнул Улютин.

Работа над ошибками и цифровизация

Министр признал, что процесс идентификации стал серьезным испытанием из-за бюрократических барьеров. По его словам, с начала января ПФУ уже возобновил выплаты для 50 тысяч человек.

Он отметил, что соцработники активно связываются с пенсионерами, особенно фокусируясь на людях с инвалидностью.

При этом совместно с общественными организациями готовятся изменения в подзаконные акты, чтобы навсегда убрать излишнюю бюрократию во время проверок.

"Мы не боимся признавать ошибки. Видим, где система дала сбой, и уже работаем над поправкой", - отметил министр, добавив, что верификация остается необходимой для защиты пенсионеров от мошенничества.