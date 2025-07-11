Пенсії переселенців перерахують у ПФУ: хто ризикує втратити гроші та як їх повернути
В Україні врегулювали порядок обліку пенсійних коштів переселенців, які понад рік не користувалися своїми рахунками в банку. Йдеться про понад 10 мільярдів гривень, що залишаються без руху на рахунках ВПО в "Ощадбанку".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики України.
Що вирішив уряд
Кошти таких пенсіонерів тимчасово передаватимуться до Пенсійного фонду України (ПФУ), де зберігатимуться до моменту звернення власника або його спадкоємців. Це передбачено законом про держбюджет на 2025 рік.
Рішення стосується пенсіонерів-переселенців, які:
- переїхали з окупованих територій ще до 24 лютого 2022 року;
- отримували пенсію як ВПО до початку повномасштабної війни;
- не користувалися карткою більше року або не проходили ідентифікацію понад пів року.
У Мінсоцполітики наголошують, що пенсійні гроші не зникають. Якщо пенсіонер живий або є законні спадкоємці, кошти можна отримати повністю одним платежем.
Як отримати пенсію назад
Подати заяву:
- особисто в ПФУ або "Ощадбанку";
- онлайн через портал ПФУ чи "Дію".
Після звернення гроші перерахують на банківський рахунок.
У разі смерті отримувача кошти мають право отримати його спадкоємці.
Як уникнути переведення коштів до ПФУ
Пенсіонерам потрібно регулярно проходити фізичну ідентифікацію:
- у відділенні "Ощадбанку";
- у ПФУ;
- онлайн із використанням електронного підпису.
Ті, хто пройшов ідентифікацію, продовжать отримувати виплати як раніше.
Гаряча лінія ПФУ: 0 800 503 753 (безкоштовно по Україні).
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні спростили правила отримання пенсій для переселенців, мешканців ТОТ і тих, хто за кордоном. Тепер пенсію можна отримувати в будь-якому уповноваженому банку, через "Укрпошту" або з доставкою додому. Також спрощено зміну банку.
Також ми розповідали, що в Україні найвищі пенсії отримують судді та прокурори. За даними ПФУ, максимальна пенсія судді - 390 тис. гривень, у прокурора - 219 тис. гривень. Середній розмір довічного утримання суддів - майже 100 тис. гривень, у прокурорів - 21,9 тис. гривень.
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