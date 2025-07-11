Пенсії переселенців перерахують у ПФУ: хто ризикує втратити гроші та як їх повернути

В Україні врегулювали порядок обліку пенсійних коштів переселенців, які понад рік не користувалися своїми рахунками в банку. Йдеться про понад 10 мільярдів гривень, що залишаються без руху на рахунках ВПО в "Ощадбанку".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики України.