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Пенсии переселенцев перечислят в ПФУ: кто рискует потерять деньги и как их вернуть

Пятница 11 июля 2025 17:32
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Пенсии переселенцев перечислят в ПФУ: кто рискует потерять деньги и как их вернуть Фото: Пенсии для ВПЛ в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине урегулировали порядок учета пенсионных средств переселенцев, которые более года не пользовались своими счетами в банке. Речь идет о более 10 миллиардах гривен, которые остаются без движения на счетах ВПЛ в "Ощадбанке".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

Что решило правительство

Средства таких пенсионеров временно будут передаваться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), где будут храниться до момента обращения владельца или его наследников. Это предусмотрено законом о госбюджете на 2025 год.

Решение касается пенсионеров-переселенцев, которые:

  • переехали с оккупированных территорий еще до 24 февраля 2022 года;
  • получали пенсию как ВПЛ до начала полномасштабной войны;
  • не пользовались карточкой более года или не проходили идентификацию более полугода.

В Минсоцполитики отмечают, что пенсионные деньги не исчезают. Если пенсионер жив или есть законные наследники, средства можно получить полностью одним платежом.

Как получить пенсию обратно

Подать заявление:

  • лично в ПФУ или "Ощадбанке";
  • онлайн через портал ПФУ или "Дію".

После обращения деньги перечислят на банковский счет.

В случае смерти получателя средства имеют право получить его наследники.

Как избежать перевода средств в ПФУ

Пенсионерам нужно регулярно проходить физическую идентификацию:

  • в отделении "Ощадбанка";
  • в ПФУ;
  • онлайн с использованием электронной подписи.

Те, кто прошел идентификацию, продолжат получать выплаты как раньше.

Горячая линия ПФУ: 0 800 503 753 (бесплатно по Украине).

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине упростили правила получения пенсий для переселенцев, жителей ВОТ и тех, кто за границей. Теперь пенсию можно получать в любом уполномоченном банке, через "Укрпочту" или с доставкой на дом. Также упрощена смена банка.

Также мы рассказывали, что в Украине самые высокие пенсии получают судьи и прокуроры. По данным ПФУ, максимальная пенсия судьи - 390 тыс. гривен, у прокурора - 219 тыс. гривен. Средний размер пожизненного содержания судей - почти 100 тыс. гривен, у прокуроров - 21,9 тыс. гривен.

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