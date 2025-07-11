Пенсии переселенцев перечислят в ПФУ: кто рискует потерять деньги и как их вернуть

В Украине урегулировали порядок учета пенсионных средств переселенцев, которые более года не пользовались своими счетами в банке. Речь идет о более 10 миллиардах гривен, которые остаются без движения на счетах ВПЛ в "Ощадбанке".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

Что решило правительство Средства таких пенсионеров временно будут передаваться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), где будут храниться до момента обращения владельца или его наследников. Это предусмотрено законом о госбюджете на 2025 год. Решение касается пенсионеров-переселенцев, которые: переехали с оккупированных территорий еще до 24 февраля 2022 года;

получали пенсию как ВПЛ до начала полномасштабной войны;

не пользовались карточкой более года или не проходили идентификацию более полугода. В Минсоцполитики отмечают, что пенсионные деньги не исчезают. Если пенсионер жив или есть законные наследники, средства можно получить полностью одним платежом. Как получить пенсию обратно Подать заявление: лично в ПФУ или "Ощадбанке";

онлайн через портал ПФУ или "Дію". После обращения деньги перечислят на банковский счет. В случае смерти получателя средства имеют право получить его наследники. Как избежать перевода средств в ПФУ Пенсионерам нужно регулярно проходить физическую идентификацию: в отделении "Ощадбанка";

в ПФУ;

онлайн с использованием электронной подписи. Те, кто прошел идентификацию, продолжат получать выплаты как раньше. Горячая линия ПФУ: 0 800 503 753 (бесплатно по Украине).