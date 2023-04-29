Пенсії чорнобильцям: в якому віці призначаються та який розмір

Особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, призначається державна та додаткова пенсії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Пенсійного фонду України (ПФУ).
Пенсії за віком особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, призначаються із зменшенням пенсійного віку на 1-13 років. Тривалість страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком, зменшується на кількість років зменшення пенсійного віку (у підсумку страховий стаж не може бути менше 15 років):
За наявності стажу на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників (у чоловіків - 10 років і більше, у жінок - 7 років 6 місяців і більше) пенсійний вік додатково зменшується на 3 роки.
За наявності стажу роботи з шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників (у чоловіків - 12 років 6 місяців і більше, у жінок - 10 років і більше) пенсійний вік додатково зменшується на 1 рік.
За наявності стажу на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників (у чоловіків - 10 років і більше, у жінок - 7 років 6 місяців і більше) пенсійний вік додатково зменшується на 2 роки.
За наявності стажу роботи з шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників (у чоловіків - 12 років 6 місяців і більше, у жінок - 10 років і більше) пенсійний вік додатково зменшується на 1 рік.
Розмір пенсії за віком обчислюється за загальними правилами відповідно до закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та залежить від тривалості страхового стажу особи та величини її заробітної плати.
Особам з інвалідністю, яким встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, пенсії по інвалідності призначаються в розмірі відшкодування фактичних збитків із заробітку за роботу в зоні відчуження у 1986-1990 роках або із заробітної плати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати (обчисленої за формулою).
З 01.03.2023 мінімальні розміри пенсій по інвалідності не можуть бути нижчими:
До державних пенсій за віком або по інвалідності встановлюється додаткова пенсія, розмір якої залежить від належності особи до відповідної категорії постраждалих:
особам, що належать до категорії 1:
- з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:
- для інших осіб з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:
особам, що належать до категорій 2 - 4:
дітям з інвалідністю, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - 170,82 гривні.
Для осіб з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з 01.03.2023 розмір мінімальної пенсійної виплати (незалежно від закону, згідно з яким призначено пенсію) не може бути нижче:
У разі смерті годувальника, який належав до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, непрацездатним членам сім’ї призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника.
Якщо годувальник був учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника може обчислюватись із заробітку, одержаного годувальником за роботу в зоні відчуження у 1986-1990 роках, або із заробітної плати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати (обчисленої за формулою).
Раніше Пенсійний фонд України надав роз’яснення щодо пенсій по інвалідності та в яких випадках вона призначається.