Пенсии чернобыльцам: в каком возрасте назначаются и какой размер

Пенсии по возрасту лицам, работавшим или проживавшим на территориях радиоактивного загрязнения, назначаются с уменьшением пенсионного возраста на 1-13 лет. Продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту, уменьшается на количество лет уменьшения пенсионного возраста (в результате страховой стаж не может быть менее 15 лет):

участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС возраст выхода на пенсию уменьшается: на 5, 8 или 10 лет в зависимости от времени и продолжительности работы в зоне отчуждения.



При наличии стажа на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по Списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин - 10 лет и больше, у женщин – 7 лет 6 месяцев и более) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 3 года.

При наличии стажа работы с вредными и тяжелыми условиями труда по Списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин - 12 лет 6 месяцев и больше, у женщин - 10 лет и старше) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 1 год.

пострадавшим от Чернобыльской катастрофы возраст выхода на пенсию уменьшается: от 1 до 10 лет, в зависимости от зоны радиологического загрязнения, где проживало/работало лицо и продолжительности проживания/работы;



При наличии стажа на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по Списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин - 10 лет и больше, у женщин - 7 лет 6 месяцев и более) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 2 года.

При наличии стажа работы с вредными и тяжелыми условиями труда по Списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин - 12 лет 6 месяцев и больше, у женщин - 10 лет и старше) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 1 год.

Размер пенсии по возрасту исчисляется по общим правилам в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и зависит от продолжительности страхового стажа лица и величины его заработной платы.

Лицам с инвалидностью, которым установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, пенсии по инвалидности назначаются в размере возмещения фактических убытков из заработка за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах или из заработной платы, определенной из пятикратного размера минимальной заработной платы (вычисленной по формуле).

С 01.03.2023 минимальные размеры пенсий по инвалидности не могут быть ниже:

для I группы – 8187,48 гривен, II группы – 6549,98 гривен, III группы и детей с инвалидностью – 5048,95 гривен.

К государственным пенсиям по возрасту или по инвалидности устанавливается дополнительная пенсия, размер которой зависит от принадлежности лица к соответствующей категории пострадавших:

лицам, относящимся к категории 1:

- из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

лицам с инвалидностью I группы – 474,5 гривны;

лицам с инвалидностью II группы – 379,6 гривны;

лицам с инвалидностью III группы – 284,7 гривны;

- для других лиц с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой:

лицам с инвалидностью I группы – 341,64 гривны;

лицам с инвалидностью II группы – 227,76 гривны;

лицам с инвалидностью III группы – 170,82 гривны;

лицам, относящимся к категориям 2 – 4:

лицам, относящимся к категории 2 – 170,82 гривны;

лицам, относящимся к категории 3 – 113,88 гривны;

лицам, относящимся к категории 4 – 56,94 гривны;

детям с инвалидностью, а также больным в результате Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью - 170,82 гривны.

Для лиц с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с 01.03.2023 размер минимальной пенсионной выплаты (независимо от закона, согласно которому назначена пенсия) не может быть ниже:

для лиц с инвалидностью I группы - 13376,21 гривен,

для лиц с инвалидностью II группы - 10700,97 гривен,

для лиц с инвалидностью ІІІ группы - 8025,73 гривен.

В случае смерти кормильца, принадлежавшего к пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, нетрудоспособным членам семьи назначается пенсия в связи с потерей кормильца.

Если кормильщик был участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, размер пенсии в связи с потерей кормильца может исчисляться с заработка, полученного кормильцем за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах, или из заработной платы, определенной из пятикратного размера заработной платы (вычисленной по формуле).