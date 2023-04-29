Пенсии чернобыльцам: в каком возрасте назначаются и какой размер

Лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС, назначается государственная и дополнительная пенсии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Пенсии по возрасту лицам, работавшим или проживавшим на территориях радиоактивного загрязнения, назначаются с уменьшением пенсионного возраста на 1-13 лет. Продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту, уменьшается на количество лет уменьшения пенсионного возраста (в результате страховой стаж не может быть менее 15 лет):
При наличии стажа на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по Списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин - 10 лет и больше, у женщин – 7 лет 6 месяцев и более) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 3 года.
При наличии стажа работы с вредными и тяжелыми условиями труда по Списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин - 12 лет 6 месяцев и больше, у женщин - 10 лет и старше) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 1 год.
При наличии стажа на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по Списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин - 10 лет и больше, у женщин - 7 лет 6 месяцев и более) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 2 года.
При наличии стажа работы с вредными и тяжелыми условиями труда по Списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин - 12 лет 6 месяцев и больше, у женщин - 10 лет и старше) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 1 год.
Размер пенсии по возрасту исчисляется по общим правилам в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и зависит от продолжительности страхового стажа лица и величины его заработной платы.
Лицам с инвалидностью, которым установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, пенсии по инвалидности назначаются в размере возмещения фактических убытков из заработка за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах или из заработной платы, определенной из пятикратного размера минимальной заработной платы (вычисленной по формуле).
С 01.03.2023 минимальные размеры пенсий по инвалидности не могут быть ниже:
К государственным пенсиям по возрасту или по инвалидности устанавливается дополнительная пенсия, размер которой зависит от принадлежности лица к соответствующей категории пострадавших:
лицам, относящимся к категории 1:
- из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:
- для других лиц с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой:
лицам, относящимся к категориям 2 – 4:
детям с инвалидностью, а также больным в результате Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью - 170,82 гривны.
Для лиц с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с 01.03.2023 размер минимальной пенсионной выплаты (независимо от закона, согласно которому назначена пенсия) не может быть ниже:
В случае смерти кормильца, принадлежавшего к пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, нетрудоспособным членам семьи назначается пенсия в связи с потерей кормильца.
Если кормильщик был участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, размер пенсии в связи с потерей кормильца может исчисляться с заработка, полученного кормильцем за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах, или из заработной платы, определенной из пятикратного размера заработной платы (вычисленной по формуле).
Ранее Пенсионный фонд Украины предоставил разъяснение по поводу пенсий по инвалидности и в каких случаях она назначается.