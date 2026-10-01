Пенсії через "Укрексімбанк" з 1 жовтня не виплачують: у ПФУ роз'яснили, як отримати гроші

Отримувачам виплат потрібно змінити банківські реквізити. Також можна отримувати гроші через Укрпошту.

Як змінити банк для виплат

Спершу оберіть новий банк з офіційного переліку уповноважених банків. Потім відкрийте в ньому безкоштовний соціальний або пенсійний рахунок і отримайте номер IBAN.

Після цього подайте заяву до Пенсійного фонду України (ПФУ). Це можна зробити онлайн на вебпорталі електронних послуг ПФУ або особисто в сервісному центрі фонду.

Що буде, якщо не змінити реквізити

Виплати не скасовуються, їх нараховуватимуть вчасно. Гроші автоматично перенаправлять через АТ "Укрпошта".

Тим часом у ПФУ нагадали правила збереження доплат при відкритті ФОП. Сама реєстрація ФОП не зменшує майбутню пенсію, бо сплата єдиного соціального внеску формує страховий стаж.