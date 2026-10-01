Пенсии через "Укрэксимбанк" с 1 октября не выплачивают: в ПФУ разъяснили, как получить деньги

Получателям выплат необходимо изменить банковские реквизиты. Также можно получать деньги через Укрпочту.

Как изменить банк для выплат

Для начала выберите новый банк из официального перечня уполномоченных банков. Затем откройте в нем бесплатный социальный или пенсионный счёт и получите номер IBAN.

После этого подайте заявление в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Это можно сделать онлайн на веб-портале электронных услуг ПФУ или лично в сервисном центре фонда.

Что будет, если не изменить реквизиты

Выплаты не отменяются, их будут начисляться в срок. Деньги автоматически перенаправят через АО "Укрпочта".

Тем временем в ПФУнапомнили правила сохранения доплат при открытии ФЛП. Сама регистрация ФЛП не уменьшает будущую пенсию, потому что уплата единого социального взноса формирует страховой стаж.