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Пенсії не будуть меншими за 6 тисяч гривень: які зміни планує Кабмін Корецького

11:04 18.08.2026 Вт
2 хв
Чому з фінального проєкту уряду зникла обіцяна цифра?
aimg Юрій Дощатов
Фото: уряд готує оновлення системи соцвиплат та перехід на нову пенсійну модель (Getty Images)

У програмі Кабміну на наступні два роки передбачено виплату пенсій по-новому. І хоча конкретної суми нового мінімуму виплат в документі немає, урядовці запевняють, що це не менше 6 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект плану діяльності Кабміну та ексклюзивний коментар Мінсоцполітики.

Головне:

  • Зміни у пенсійних планах: У фінальному проєкті програми діяльності Кабміну на 2026-2027 роки прибрали конкретну цифру мінімальної пенсії в 6 тисяч гривень через її прив'язку до прожиткового мінімуму.
  • Гарантії Мінсоцполітики: У міністерстві запевняють, що розмір виплат не опуститься нижче рівня 6 тисяч гривень, а уряд зосередиться на новій комплексній пенсійній моделі (базовий захист, страхова пенсія, накопичення та добровільні внески).
  • Соціальна підтримка: Програма також передбачає виплати по 19,4 тисячі гривень для 350 тисяч домогосподарств до кінця року, розширення мережі центрів життєстійкості до 735 та збільшення працевлаштування осіб з інвалідністю до 25%.

Зазначимо, кілька тижнів тому урядовці почали працювати над програмою своєї діяльності на два роки. Й у драфті документа, з яким ознайомилось РБК-Україна, передбачалось підвищення мінімальної пенсії до 6 тисяч гривень.

Разом з тим, у фінальному документі, який вчора передали на розгляд парламенту, цієї суми немає. Замість цього Кабмін зосередиться на переході до нової комплексної системи пенсійного забезпечення.

Як пояснили у коментарі РБК-Україна у Міністерстві соціальної політики, конкретну суму прибрали через її прив'язку до прожиткового мінімуму, проте запевняють, що розмір виплат не буде нижчим за 6 тисяч гривень.

Що передбачатиме нова модель і соціальні зміни:

  • Пенсійна реформа: До кінця наступного року планують запровадити систему, що включає базовий захист за віком, страхову пенсію, професійні накопичення та добровільні внески.
  • Соціальна допомога: До кінця поточного року фінансову підтримку у розмірі 19,4 тисячі гривень мають отримати близько 350 тисяч домогосподарств, а допомогу по догляду за дитиною до року - понад 180 тисяч осіб.
  • Підтримка громадян: Кількість центрів життєстійкості має зрости з менш ніж 400 до 735, а частка офіційно працевлаштованих осіб з інвалідністю до кінця 2027 року - збільшитися з 16% до 25%
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