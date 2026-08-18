Пенсії не будуть меншими за 6 тисяч гривень: які зміни планує Кабмін Корецького

Головне: Зміни у пенсійних планах: У фінальному проєкті програми діяльності Кабміну на 2026-2027 роки прибрали конкретну цифру мінімальної пенсії в 6 тисяч гривень через її прив'язку до прожиткового мінімуму.

У фінальному проєкті програми діяльності Кабміну на 2026-2027 роки прибрали конкретну цифру мінімальної пенсії в 6 тисяч гривень через її прив'язку до прожиткового мінімуму. Гарантії Мінсоцполітики : У міністерстві запевняють, що розмір виплат не опуститься нижче рівня 6 тисяч гривень, а уряд зосередиться на новій комплексній пенсійній моделі (базовий захист, страхова пенсія, накопичення та добровільні внески).

: У міністерстві запевняють, що розмір виплат не опуститься нижче рівня 6 тисяч гривень, а уряд зосередиться на новій комплексній пенсійній моделі (базовий захист, страхова пенсія, накопичення та добровільні внески). Соціальна підтримка: Програма також передбачає виплати по 19,4 тисячі гривень для 350 тисяч домогосподарств до кінця року, розширення мережі центрів життєстійкості до 735 та збільшення працевлаштування осіб з інвалідністю до 25%.

Зазначимо, кілька тижнів тому урядовці почали працювати над програмою своєї діяльності на два роки. Й у драфті документа, з яким ознайомилось РБК-Україна, передбачалось підвищення мінімальної пенсії до 6 тисяч гривень.

Разом з тим, у фінальному документі, який вчора передали на розгляд парламенту, цієї суми немає. Замість цього Кабмін зосередиться на переході до нової комплексної системи пенсійного забезпечення.

Як пояснили у коментарі РБК-Україна у Міністерстві соціальної політики, конкретну суму прибрали через її прив'язку до прожиткового мінімуму, проте запевняють, що розмір виплат не буде нижчим за 6 тисяч гривень.

Що передбачатиме нова модель і соціальні зміни: