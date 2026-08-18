Пенсии не будут меньше 6 тысяч гривен: какие изменения планирует Кабмин Корецкого

В программе Кабмина на следующие два года предусмотрена выплата пенсий по-новому. И хотя конкретной суммы нового минимума выплат в документе нет, чиновники уверяют, что это не менее 6 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект плана деятельности Кабмина и эксклюзивный комментарий Минсоцполитики.
Главное:
Отметим, несколько недель назад члены правительства начали работать над программой своей деятельности на два года. И в драфте документа, с которым ознакомилось РБК-Украина, предполагалось повышение минимальной пенсии до 6 тысяч гривен.
Вместе с тем, в финальном документе, вчера переданном на рассмотрение парламента, этой суммы нет. Вместо этого Кабмин сосредоточится на переходе в новую комплексную систему пенсионного обеспечения.
Как пояснили в комментарии РБК-Украина в Министерстве социальной политики, конкретную сумму убрали из-за ее привязки к прожиточному минимуму, однако уверяют, что размер выплат не будет ниже 6 тысяч гривен.