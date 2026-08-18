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Пенсии не будут меньше 6 тысяч гривен: какие изменения планирует Кабмин Корецкого

11:04 18.08.2026 Вт
2 мин
Почему из финального проекта правительства исчезла обещанная цифра?
aimg Юрий Дощатов
Фото: правительство готовит обновление системы соцвыплат и перехода на новую пенсионную модель (Getty Images)

В программе Кабмина на следующие два года предусмотрена выплата пенсий по-новому. И хотя конкретной суммы нового минимума выплат в документе нет, чиновники уверяют, что это не менее 6 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект плана деятельности Кабмина и эксклюзивный комментарий Минсоцполитики.

Главное:

  • Изменения в пенсионных планах: В финальном проекте программы деятельности Кабмина на 2026-2027 годы убрали конкретную цифру минимальной пенсии в 6 тысяч гривен из-за ее привязки к прожиточному минимуму.
  • Гарантии Минсоцполитики: В министерстве уверяют, что размер выплат не опустится ниже уровня 6 тысяч гривен, а правительство сосредоточится на новой комплексной пенсионной модели (базовая защита, страховая пенсия, накопление и добровольные взносы).
  • Социальная поддержка: Программа также предусматривает выплаты по 19,4 тысячи гривен для 350 тысяч домохозяйств до конца года, расширение сети центров жизнестойкости до 735 и увеличение трудоустройства лиц с инвалидностью до 25%.

Отметим, несколько недель назад члены правительства начали работать над программой своей деятельности на два года. И в драфте документа, с которым ознакомилось РБК-Украина, предполагалось повышение минимальной пенсии до 6 тысяч гривен.

Вместе с тем, в финальном документе, вчера переданном на рассмотрение парламента, этой суммы нет. Вместо этого Кабмин сосредоточится на переходе в новую комплексную систему пенсионного обеспечения.

Как пояснили в комментарии РБК-Украина в Министерстве социальной политики, конкретную сумму убрали из-за ее привязки к прожиточному минимуму, однако уверяют, что размер выплат не будет ниже 6 тысяч гривен.

Что предполагает новая модель и социальные изменения:

  • Пенсионная реформа: До конца следующего года планируется внедрить систему, включающую базовую защиту по возрасту, страховую пенсию, профессиональные накопления и добровольные взносы.
  • Социальная помощь: До конца текущего года финансовую поддержку в размере 19,4 тысячи гривен должны получить около 350 тысяч домохозяйств, а пособие по уходу за ребенком до года - более 180 тысяч человек.
  • Поддержка граждан Количество центров жизнестойкости должно возрасти с менее чем 400 до 735, а доля официально трудоустроенных лиц с инвалидностью к концу 2027 года - увеличиться с 16% до 25%
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