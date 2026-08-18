Пенсії не будуть меншими за 6 тисяч гривень: які зміни планує Кабмін Корецького
У програмі Кабміну на наступні два роки передбачено виплату пенсій по-новому. І хоча конкретної суми нового мінімуму виплат в документі немає, урядовці запевняють, що це не менше 6 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект плану діяльності Кабміну та ексклюзивний коментар Мінсоцполітики.
Головне:
- Зміни у пенсійних планах: У фінальному проєкті програми діяльності Кабміну на 2026-2027 роки прибрали конкретну цифру мінімальної пенсії в 6 тисяч гривень через її прив'язку до прожиткового мінімуму.
- Гарантії Мінсоцполітики: У міністерстві запевняють, що розмір виплат не опуститься нижче рівня 6 тисяч гривень, а уряд зосередиться на новій комплексній пенсійній моделі (базовий захист, страхова пенсія, накопичення та добровільні внески).
- Соціальна підтримка: Програма також передбачає виплати по 19,4 тисячі гривень для 350 тисяч домогосподарств до кінця року, розширення мережі центрів життєстійкості до 735 та збільшення працевлаштування осіб з інвалідністю до 25%.
Зазначимо, кілька тижнів тому урядовці почали працювати над програмою своєї діяльності на два роки. Й у драфті документа, з яким ознайомилось РБК-Україна, передбачалось підвищення мінімальної пенсії до 6 тисяч гривень.
Разом з тим, у фінальному документі, який вчора передали на розгляд парламенту, цієї суми немає. Замість цього Кабмін зосередиться на переході до нової комплексної системи пенсійного забезпечення.
Як пояснили у коментарі РБК-Україна у Міністерстві соціальної політики, конкретну суму прибрали через її прив'язку до прожиткового мінімуму, проте запевняють, що розмір виплат не буде нижчим за 6 тисяч гривень.
Що передбачатиме нова модель і соціальні зміни:
- Пенсійна реформа: До кінця наступного року планують запровадити систему, що включає базовий захист за віком, страхову пенсію, професійні накопичення та добровільні внески.
- Соціальна допомога: До кінця поточного року фінансову підтримку у розмірі 19,4 тисячі гривень мають отримати близько 350 тисяч домогосподарств, а допомогу по догляду за дитиною до року - понад 180 тисяч осіб.
- Підтримка громадян: Кількість центрів життєстійкості має зрости з менш ніж 400 до 735, а частка офіційно працевлаштованих осіб з інвалідністю до кінця 2027 року - збільшитися з 16% до 25%