Пенсії більш ніж 10 тисяч гривень: скільки українців їх отримують

Станом на 1 жовтня 2024 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1 313 274 українців. Це становить 12,7% від загальної кількості пенсіонерів (10 342 593 особи).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.
За даними ПФУ, більше половини українців одержують пенсії до 5 тисяч гривень.
Розмір пенсій розподіляється так:
Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 жовтня 2024 року становив 5 851,86 гривень. Середній розмір пенсії з початку року зріс на 466,61 гривень або на 8,7%.
Число пенсіонерів з початку року скоротилося на 173 944 особи до 10 342 593.
Кабінет Міністрів затвердив бездефіцитний бюджет Пенсійного фонду України на 2024 рік. Згідно з документом, доходи фонду становитимуть 864 млрд гривень, витрати 861 млрд гривень.
Згідно з проектом державного бюджету на 2025 рік, наступного року бюджет ПФУ також буде бездефіцитним.
Як і в попередні роки, передбачений обсяг трансферту для Пенсійного фонду України дозволить у повному обсязі здійснити виплату пенсій, доплат, надбавок та підвищення до пенсій, які відповідно до чинного законодавства фінансуються за рахунок бюджетних коштів, у тому числі для щорічної індексації пенсій.