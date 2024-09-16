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Чи вистачить в бюджеті-2025 коштів на виплату та індексацію пенсій: що кажуть в уряді

Україна, Понеділок 16 вересня 2024 13:44
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Чи вистачить в бюджеті-2025 коштів на виплату та індексацію пенсій: що кажуть в уряді Фото: індексація пенсій у 2025 році буде проведена в повному обсязі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Індексація пенсій в Україні у 2025 році буде проведена з 1 березня, як це передбачено законом. Усі пенсійні виплати будуть забезпечені за рахунок коштів Пенсійного фонду та держбюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до проєкту бюджету на 2025 рік (проєкт № 12000).

Як зазначаться в документі, бездефіцитність другий рік поспіль бюджету Пенсійного фонду України та збереження на рівні 2024 року соціальних стандартів вплинуло на визначення обсягу трансферту Фонду на пенсійне забезпечення.

Також збільшення надходжень від сплати єдиного соціального внеску з 548,2 млрд гривень до 589,9 млрд грн (+41,7 млрд грн до 2024 року, з них до Пенсійного фонду України буде спрямовано 40,5 млрд грн) дозволило переглянути розміру трансферту для ПФУ на пенсійне забезпечення.

За рахунок коштів державного бюджету загальний обсяг видатків державного бюджету на пенсійне забезпечення передбачено у сумі 237,9 млрд гривень.

"Як і у попередні роки, передбачений обсяг трансферту для Пенсійного фонду України дозволить у повному обсязі здійснити виплату пенсій, доплат, надбавок та підвищень до пенсій, які відповідно до чинного законодавства фінансуються за рахунок бюджетних коштів, зокрема й здійснення щорічної індексації пенсій", - йдеться в документі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки визначив, що індексація пенсій буде проводитися кожен рік з 1 березня.

Згідно з документом, планується "забезпечення своєчасного та у повному обсязі фінансування пенсійних виплат, призначених згідно із законодавчими актами, та щорічного проведення індексації пенсій з 1 березня".

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