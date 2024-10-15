Пенсии свыше 10 тысяч гривен: сколько украинцев их получают

По состоянию на 1 октября 2024 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1 313 274 украинца. Это составляет 12,7% от общего числа пенсионеров (10 342 593 человека).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.
По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен.
Размер пенсий распределяется следующим образом:
Напомним, средний размер пенсии на 1 октября 2024 составил 5 851,86 гривен. Средний размер пенсии с начала года вырос на 466,61 гривен или на 8,7%.
Число пенсионеров с начала года сократилось на 173 944 человека до 10 342 593.
Кабинет министров утвердил бездефицитный бюджет Пенсионного фонда Украины на 2024 год. Согласно документу, доходы фонда составят 864 млрд гривен, расходы 861 млрд гривен.
Согласно проекту государственного бюджета на 2025 год, в следующем году бюджет ПФУ также будет бездефицитным.
Как и в предыдущие годы, предусмотренный объем трансферта для Пенсионного фонда Украины позволит в полном объеме произвести выплату пенсий, доплат, надбавок и повышений к пенсиям, которые в соответствии с действующим законодательством финансируются за счет бюджетных средств, в том числе для ежегодной индексации пенсий.