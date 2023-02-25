Пенсія за вислугу років: кому призначається та які розміри

Пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятим на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.
Умови призначення та тривалість спеціального стажу роботи, яка дає право на призначення пенсії за вислугу років, залежить від професій/посад, на яких працювала людина та закону, згідно з яким призначається така пенсія.
Пенсії за вислугу років призначаються:
Незалежно від віку:
Після досягнення віку від 50/55 років чоловіками, від 45/50 - жінками та за наявності відповідного загального стажу, в тому числі стажу роботи за професією/посадою:
Розміри пенсій визначаються згідно зі статтями 27, 28 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" і залежать від тривалості набутого страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.
Призначається з дня звернення за умови звільнення з роботи/посади, що дає право на таку пенсію.
Пенсія за вислугу років призначається військовослужбовцям за умови
Розміри пенсій визначаються: від 50 % (звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я від 55 %) до 70% відповідних сум їх грошового забезпечення в залежності від тривалості вислуги.
Мінімальний розмір пенсій за вислугу років військовим не може бути нижче 3854 грн.
Право на пенсію за вислугу років незалежно від віку мають працівники прокуратури, які на день звернення за призначенням такої пенсії мають не менше 25 років вислуги, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів не менше 15 років.
Розміри пенсій визначаються - 60 % суми їхньої місячної заробітної плати.
Працівникам, які не мають вислуги 25 років, але відпрацювали на посадах прокурорів не менше 15 років та мають страховий стаж 35 років чоловіки, 30 років - жінки, пенсія за вислугу років призначається після досягнення чоловіками віку 57 років, жінками - 55 років.
Розмір пенсії визначається пропорційно кількості повних років роботи на прокурорських посадах.
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