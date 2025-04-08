Пенсія в Україні буде мінімальною? Три поради від експертів, як накопичити самостійно

Щоб не залишитися без грошей у старості, українці мають діяти самостійно. Є щонайменше три надійні способи накопичити на пенсію – і почати можна вже зараз.

Про те як правильно відкладати кошти на пенсію та де їх зберігати – у матеріалі РБК-Україна .

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Чому варто самостійно відкладати на пенсію

За даними Пенсійного фонду на 1 січня 2025 року мінімальна пенсія в Україні склала 2361 гривень, а середній розмір призначеної пенсійної виплати склав 5789 гривень.

Недостатня кількість працюючих громадян, що поповнюють Пенсійний фонд сильно зменшилась через еміграцію та інші причини. Відповідно, велика кількість пенсіонерів формує дефіцит цього фонду, тому держава не може наразі забезпечити гідну пенсію. Швидше за все, в майбутньому варто розраховувати, що пенсія від держави буде невелика, така яка покриває мінімальні споживчі потреби.

"Наразі в Україні 10 млн пенсіонерів, 6,5 млн громадян виїхали (з початку повномасштабної війни – ред.), тому відрахування у Пенсійний фонд досить невеликі й фактично пенсії субсидуються державою. Очікувати, що держава буде піднімати пенсії до рівня, необхідного для достойного життя не варто", – зазначив фінансовий експерт профільного порталу "Мінфін" Олексій Козирєв в коментарі РБК-Україна.

По факту, зараз в Україні є реальна можливість або самому вибирати стратегію інвестування залежно від власного портфеля заощаджень, але й нести при цьому самому ризики по прийняттю таких фінансових рішень або довірити це робити недержавному пенсійному фонду, фахівці якого мають необхідний рівень професійних знань в цьому напрямку.

Куди вкладати кошти

На сьогодні громадяни мають досить обмежений вибір фінансових інструментів, які дозволяють зберігати кошти в довгостроковій перспективі.

"Недостатній розвиток фондового ринку в Україні залишає українцям у 2025 році наступні альтернативні варіанти для саме відкладень у грошовій формі на майбутнє – депозити в банках, облігації внутрішньої державної позики та вкладення у недержавні пенсійні фонди, частково, як варіант - в корпоративні та муніципальні облігації", – сказав Олексій Козирєв в коментарі РБК-Україна.

Він зазначив, що облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) є надійним і доступним інструментом для накопичення коштів. Вони дають можливість інвесторам отримувати стабільний дохід, навіть в умовах економічної нестабільності, оскільки вони забезпечені державними гарантіями.

Вкладник отримує фіксований прибуток у розмірі 13 - 17% річних, при купівлі гривневих ОВДП і по них немає оподаткування. Відсотки за ОВДП сплачуються один раз в пів року або рік. Державні облігації дуже зручно купувати через цифровий портал "Дія", для чого не потрібно навіть виходити з дому.

Важливою перевагою облігацій є відсутність оподаткування. Вони забезпечують більшу прибутковість, ніж стандартні депозити завдяки тому, що вони не оподатковуються податком на доходи фізосіб у розмірі 18% та військовим збором у розмірі 5%, що разом складає значні 23% і впливає на кінцеву дохідність інвестора. Мінімальна сума для інвестування – 1 000 грн, що дозволяє почати накопичення навіть з невеликих сум.

Експерт рекомендує використовувати ОВДП з погашенням на термін до одного – півтора року. Це дасть 14–16 відсотків річних (для гривневих паперів) і мінімізує вплив інфляції. Варто хоча б раз у квартал переглядати ваш портфель депозитів та ОВДП та змінювати його відповідно до поточного курсу валют та дохідності різних інструментів.

Ще одним інструментом для пенсійних накопичень, за словами Олексія Козирєва, є недержавні пенсійні фонди (НПФ).

Експерт підкреслив, що перевагою НПФ є те, що ці фонди беруть на себе проблему управління вашими грошима і всі операції з інвестиційним портфелем та забезпечують вам договірну дохідність на ваші вкладення. Мінімальна сума внесків до НПФ є невелика, починаючи від близько 200 гривень на місяць, що робить цей інструмент доступним для всіх.

Олексій Козирєв зазначає, що однією з найкращих опцій є взаємодія роботодавця з НПФ. В такому випадку, роботодавець сам (за вашим погодженням) відраховує кошти із зарплати до НПФ. Працівник компаній зацікавлений залишатися працювати в такій компанії, яка забезпечує дисципліну пенсійних відрахувань і може збільшувати в майбутньому їх частку.

Скільки варто відкладати коштів

Експерт назвав реалістичну оцінку, скільки коштів будь-яка людина може відкладати щомісяця в якості резерву. Зазвичай – це 5-10 відсотків. Це майже не впливатиме на повсякденні обов’язкові витрати. Така частка посильна для людей із середнім доходом, люди із доходом від 100 тисяч гривень на місяць можуть відкладати 15%.

Як і в будь-яких фінансових питаннях важливо дотримуватися дисципліни та відкладати кошти кожного місяця, що забезпечує безперервне зростання резервів для вашої впевненості у майбутньому.