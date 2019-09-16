Пенсия в смартфоне: что нужно знать о новом сервисе

Е-пенсия будет доступна для оформления в ближайшее время
Пенсионный фонд Украины с сентября внедряет новый электронный сервис по оформлению Е-пенсии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
Сообщается, что ПФУ запускает мобильное приложение "Пенсионный фонд", с помощью которого украинцы получат доступ к сервисам Пенсионного фонда со смартфонов и планшетов. Проект разработан в рамках развития системы "Е-пенсия". Приложение уже доступно в Google Play, в дальнейшем ожидается запуск на платформе IOS.
На сегодня сервис позволяет просматривать сведения из Реестра застрахованных лиц (анкетные данные, предоставленная работодателем информация о заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж); просматривать сведения из электронного пенсионного дела; верифицировать документы и справки, сформированные в личном кабинете.
В ближайшее время будут реализованы:
Отметим, для того, чтобы пользоваться сервисом у пользователя должен быть ключ электронной подписи или учетная запись (логин и пароль), созданная на портале Пенсионного фонда.
Напомним, ранее сообщалось, что украинцы начали оформлять пенсию онлайн. По состоянию на конец августа данным сервисом воспользовалось около ста человек.