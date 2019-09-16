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Пенсия в смартфоне: что нужно знать о новом сервисе

Новости » Общество   

Е-пенсия будет доступна для оформления в ближайшее время

Пенсионный фонд Украины с сентября внедряет новый электронный сервис по оформлению Е-пенсии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Сообщается, что ПФУ запускает мобильное приложение "Пенсионный фонд", с помощью которого украинцы получат доступ к сервисам Пенсионного фонда со смартфонов и планшетов. Проект разработан в рамках развития системы "Е-пенсия". Приложение уже доступно в Google Play, в дальнейшем ожидается запуск на платформе IOS.

На сегодня сервис позволяет просматривать сведения из Реестра застрахованных лиц (анкетные данные, предоставленная работодателем информация о заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж); просматривать сведения из электронного пенсионного дела; верифицировать документы и справки, сформированные в личном кабинете.

В ближайшее время будут реализованы:

  • подача документов для назначения / перерасчета пенсий в одно касание (Е-пенсия);
  • изменение параметров информирования;
  • запись на прием в отделы обслуживания;
  • просмотр электронных листков нетрудоспособности по застрахованному лицу;
  • подача запросов на формирование электронных листков нетрудоспособности застрахованным лицом;
  • согласования по регистрации электронных листков нетрудоспособности по обращению страхователей.

Отметим, для того, чтобы пользоваться сервисом у пользователя должен быть ключ электронной подписи или учетная запись (логин и пароль), созданная на портале Пенсионного фонда.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы начали оформлять пенсию онлайн. По состоянию на конец августа данным сервисом воспользовалось около ста человек.

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