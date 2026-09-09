Пенсия пришла с "переплатой": юрист объяснил, нужно ли возвращать деньги ПФУ

Пенсионный фонд нередко требует от людей вернуть "лишнюю" пенсию, хотя ошибку в расчетах порой допускает сам фонд. Но мало кто знает, что возвращать его не обязательно.

Об этом РБК-Украина рассказала юрист по перерасчету пенсий ЮК "Приходько и партнеры" Алена Чмона.

Когда ПФУ действительно может потребовать возврата денег

По ее словам, сам факт того, что Пенсионный фонд обнаружил ошибку в своих расчетах, еще не означает, что человек автоматически обязан вернуть полученные средства.

Согласно статье 50 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", взыскать с пенсионера можно только те суммы, которые были выплачены излишне из-за его злоупотребления или предоставления недостоверных данных. Закон также предусматривает механизм возврата таких средств, в том числе через удержание по пенсии.

Важно установить причину

Юрист отмечает, что для решения вопроса принципиально важно установить причину переплаты. Если человек подал достоверные документы и ничего не скрывал, а пенсию неправильно насчитал сам Фонд из-за технической или арифметической ошибки, ситуация коренным образом меняется.

В таком случае ПФУ не может просто заявить, что деньги нужно вернуть. Сначала нужно обосновать правовое основание для взыскания и выяснить, по чьей вине возникла переплата.

"Ошибка органа, осуществляющего пенсионные выплаты, и недобросовестное поведение пенсионера - это юридически разные ситуации", - объясняет Алена Чмона.

По словам юристки, требование ПФУ следует оценивать не только по сумме долга, но и с точки зрения законности оснований для взыскания. Ведь человек не должен отвечать за то, что государственный орган неправильно проделал свою работу.

Что делать, если пришло требование вернуть деньги

Юрист рассказывает, что случались случаи, когда после сообщения о якобы имеющейся переплате человек обращался в Фонд по расчету - и оказывалось, что никакого решения о переплате нет, и самой переплаты тоже.

Поэтому прежде всего следует требовать от ПФУ:

официальное решение об определении переплат;

подробный расчет суммы;

документы, из которых определен размер долга.

"Если ПФУ требует вернуть "лишнюю" пенсию - сначала просите документы, а уже потом принимайте решение, что с этим делать", - советует юрист.

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