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Пенсія понад 20 тисяч гривень: хто в Україні може отримувати таку виплату

06:30 16.08.2026 Нд
2 хв
В окремих випадках пенсія може бути й більша
aimg Олена Чупровська
Пенсія понад 20 тисяч гривень: хто в Україні може отримувати таку виплату Фото: кому з чорнобильців виплачують пенсію в 20 тисяч гривень (Getty Images)
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Для деяких категорій українців мінімальна пенсія встановлена на рівні понад 20 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Головне

  • Щороку з 1 березня ці пенсії перераховують з урахуванням середньої зарплати за попередній рік.
  • Для II групи передбачено щонайменше 16 522,84 грн, для III групи - 12 392,13 грн.
  • З 1 березня 2026 року для I групи мінімальна виплата становить 20 653,55 грн.
  • Для ліквідаторів аварії на ЧАЕС з інвалідністю встановлені мінімальні розміри пенсій.

Які мінімальні пенсії отримують чорнобильці

Для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, якщо інвалідність має причинний зв’язок із Чорнобильською катастрофою, мінімальний розмір виплати визначають залежно від групи інвалідності.

  • I група - 100% середньої зарплати в Україні за попередній рік;
  • II група - 80%;
  • III група - 60%.

Для розрахунку у 2026 році використовується середня заробітна плата за 2025 рік. Вона становить 20 653,55 гривні.

Скільки платять з 1 березня 2026 року

З 1 березня 2026 року мінімальні пенсійні виплати для ліквідаторів аварії на ЧАЕС з інвалідністю становлять:

  • I група - 20 653,55 грн;
  • II група - 16 522,84 грн;
  • III група - 12 392,13 грн.

Такі пенсії щороку перераховують з 1 березня. Для розрахунку беруть середню зарплату в Україні, з якої сплачували страхові внески, за рік, що передує року перерахунку.

Зазначений розмір не є остаточним. Понад цю суму може бути встановлена пенсія за особливі заслуги перед Україною.

Нагадаємо, українці, які відкладають вихід на пенсію, можуть отримати суттєву доплату. За кожен повний місяць відстрочки розмір пенсії збільшується, а після кількох років очікування надбавка може сягнути 40%.

Також ми писали, що з 1 жовтня пенсії, субсидії та пільги клієнтам Укрексімбанку виплачуватимуть через Укрпошту.

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