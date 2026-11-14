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Пенсия за особые заслуги: кому доплачивают более 5600 гривен ежемесячно

06:30 14.11.2026 Сб
2 мин
aimg Елена Чупровская
Пенсия за особые заслуги: кому доплачивают более 5600 гривен ежемесячно Иллюстративное фото: кто получает доплату к пенсии более 5 600 гривен и за что ее назначают (Getty Images)
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Отдельные украинцы получают к пенсии надбавку более 5600 гривен ежемесячно. Ее назначают не за возраст или стаж, а за особые заслуги перед Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.

Пенсию за особые заслуги устанавливает Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Это прибавка к пенсии, которую человек уже получает по закону.

С 1 марта 2026 года для борцов за независимость Украины в ХХ веке, отвечающих критериям закона, ее размер составляет 5667,51 гривны в месяц.

Кто имеет право на прибавку

Выплату могут получить, в частности, борцы за независимость Украины в ХХ веке. Они должны быть реабилитированы в соответствии с законодательством о реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима.

Речь идет о людях, подвергшихся политическим или религиозным репрессиям. Их лишали свободы или безосновательно принудительно помещали в психиатрические учреждения по решениям внесудебных или других репрессивных органов.

От чего зависит выплата

В отличие от обычной пенсии надбавка не зависит от возраста или страхового стажа. Требуются особые заслуги и подтверждения того, что человек относится к категориям, определенным законодательством.

Размер выплаты ежегодно пересматривается с применением коэффициента увеличения, поэтому сумма может изменяться.

Напомним, за сверхурочный стаж пенсию увеличивают. За каждый полный год более 35 лет у мужчин и более 30 лет у женщин прибавка составляет 1%.

Для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, норма меньше: 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Как сообщало РБК-Украина, украинцы за границей могут докупить страховой стаж.

Для этого следует заключить электронный договор с Пенсионным фондом Украины.

Минимальный взнос в 2026 году составляет 1 902,34 гривны, а оплатить его можно онлайн картой любого банка.

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