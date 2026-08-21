Пенсія одразу на картку: як перевести виплати з пошти без черг

Головне: Пенсіонер може подати заяву на переведення виплат онлайн, не виходячи з дому.

В заяві потрібно вказати реквізити банківського рахунку.

Заяву подають через електронну форму на вебпорталі Пенсійного фонду.

Як подати заяву на переведення пенсії на картку

Якщо пенсіонер вирішив змінити спосіб отримання грошей, йому потрібно подати відповідну заяву в електронному вигляді. Робити це можна самостійно, без візиту до сервісного центру.

Заяву подають через офіційний вебпортал Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua. Весь процес займає лише кілька хвилин.

Що вказати в електронній формі

У формі на порталі потрібно заповнити основні дані та вказати реквізити банківського рахунку, на який надалі надходитимуть кошти.

Після подання заяви виплати автоматично перенаправляють з пошти на вказану картку.

Що ще відомо про пенсійні виплати в Україні

Нагадаємо, з 1 жовтня 2026 року Укрексімбанк припиняє виплачувати пенсії, субсидії та пільги, тому клієнтів банку автоматично переведуть на обслуговування "Укрпоштою".

Якщо адреса в Пенсійному фонді актуальна, додаткових дій не потрібно, а кошти видаватимуть готівкою вдома.

Тим часом юристи радять українцям заздалегідь готувати не лише тривожну валізу з речами, а й пакет копій найважливіших документів, адже саме вони спрощують відновлення паспортів, свідоцтв чи прав на нерухомість.