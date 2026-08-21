Пенсія одразу на картку: як перевести виплати з пошти без черг

Пенсіонери можуть перейти з отримання виплат на пошті на банківську картку прямо з дому, без черг і зайвих довідок. Для цього достатньо однієї онлайн-заяви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
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Якщо пенсіонер вирішив змінити спосіб отримання грошей, йому потрібно подати відповідну заяву в електронному вигляді. Робити це можна самостійно, без візиту до сервісного центру.
Заяву подають через офіційний вебпортал Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua. Весь процес займає лише кілька хвилин.
У формі на порталі потрібно заповнити основні дані та вказати реквізити банківського рахунку, на який надалі надходитимуть кошти.
Після подання заяви виплати автоматично перенаправляють з пошти на вказану картку.
Нагадаємо, з 1 жовтня 2026 року Укрексімбанк припиняє виплачувати пенсії, субсидії та пільги, тому клієнтів банку автоматично переведуть на обслуговування "Укрпоштою".
Якщо адреса в Пенсійному фонді актуальна, додаткових дій не потрібно, а кошти видаватимуть готівкою вдома.
Тим часом юристи радять українцям заздалегідь готувати не лише тривожну валізу з речами, а й пакет копій найважливіших документів, адже саме вони спрощують відновлення паспортів, свідоцтв чи прав на нерухомість.
Оригінали варто зберігати окремо від копій.
Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд не завжди погоджується виплачувати пенсію українцям, які виїхали за кордон - усе залежить від наявності міжнародного договору з країною проживання та проходження щорічної фізичної ідентифікації.
Юристка також нагадала, що вже призначену пенсію можуть зупинити, якщо одержувач вчасно не повідомив фонд про зміну місця проживання.