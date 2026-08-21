Пенсия сразу на карту: как перевести выплаты из почты без очередей

Пенсионеры могут перейти с получения выплат на почте на банковскую карту прямо из дома, без очередей и лишних справок. Для этого достаточно одного онлайн-заявления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Главное:
Если пенсионер решил изменить способ получения денег, ему следует подать соответствующее заявление в электронном виде. Делать это можно самостоятельно, без визита в сервисный центр.
Заявление подается через официальный веб-портал Пенсионного фонда Украины portal.pfu.gov.ua. Весь процесс занимает всего несколько минут.
В форме на портале нужно заполнить основные данные и указать реквизиты банковского счета, на который будут поступать средства.
После подачи заявления выплаты автоматически перенаправляются с почты на указанную карту.
Напомним, с 1 октября 2026 года Укрэксимбанк прекращает выплачивать пенсии, субсидии и льготы, поэтому клиенты банка автоматически переведутся на обслуживание "Укрпочтой".
Если адрес в Пенсионном фонде актуален, дополнительных действий не требуется, а средства будут выдаваться наличными на дому.
Тем временем юристы советуют украинцам заранее готовить не только тревожный чемодан с вещами, но и пакет копий важнейших документов, ведь они упрощают восстановление паспортов, свидетельств или прав на недвижимость.
Оригиналы следует хранить отдельно от копий.
Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд не всегда соглашается выплачивать пенсию выехавшим за границу украинцам - все зависит от наличия международного договора со страной проживания и прохождения ежегодной физической идентификации.
Юрист также напомнила, что уже назначенную пенсию могут остановить, если получатель вовремя не сообщил фонд об изменении места жительства.