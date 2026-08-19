Пенсія може зрости на 570 гривень: кому автоматично додадуть гроші

Деякі українські пенсіонери у 2026 році можуть отримувати додаткові гроші за понаднормовий страховий стаж. Максимальна сума такої доплати може перевищувати 519 гривень на місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.
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Йдеться про пенсіонерів, які мають більше страхового стажу, ніж передбачено встановленою нормою. У 2026 році за кожен повний рік понаднормового стажу доплачують 25,95 гривні. Саме таку суму отримують, оскільки прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2595 гривень, а доплата за кожен рік дорівнює 1% цього показника.
Для більшості пенсіонерів понаднормовим вважається страховий стаж понад 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Водночас для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року, застосовуються інші норми - 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.
Таким чином, якщо людина має, наприклад, 50 років страхового стажу, то понаднормовими можуть бути 15 років. За них доплата становитиме близько 389 гривень на місяць.
Якщо ж понад норму є 20 років стажу, пенсіонер може отримувати 519 гривень додатково щомісяця.
Розмір цієї доплати залежить не просто від загальної кількості років стажу. Враховується саме той стаж, який перевищує встановлену законом норму.
Крім того, для працюючих пенсіонерів підвищення доплати за понаднормовий стаж через збільшення прожиткового мінімуму проводиться після звільнення з роботи.
Пенсіонерам варто перевірити, чи враховані Пенсійним фондом усі періоди страхового стажу. Якщо частина стажу не відображається, це може впливати і на розмір пенсійної виплати.
У 2026 році вимоги до стажу для призначення пенсії також змінилися: для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу, у 63 роки - від 23 років, а у 65 років - від 15 років.
Таким чином, чим більше років страхового стажу понад встановлену норму, тим більшою може бути доплата до пенсії. У 2026 році кожен такий повний рік додає до розрахунку 25,95 гривні.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що пенсію за кордоном можуть скасувати. Навіть наявність страхового стажу автоматично не означає, що людина буде отримувати пенсію, живучи не в Україні.
Також ми писали, що не всі отримають виплати до Дня незалежності автоматично. Є перелік категорій, яким потрібно звернутись до ПФУ.