Пенсія може зрости на 570 гривень: кому автоматично додадуть гроші

Головне: За кожен повний рік понаднормового страхового стажу до пенсії додають 1% від її основного розміру;

Доплата за один рік не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

У 2026 році прожитковий мінімум для цієї категорії становить 2595 гривень;

За 20 років понаднормового стажу доплата може становити 519 гривень на місяць.

Йдеться про пенсіонерів, які мають більше страхового стажу, ніж передбачено встановленою нормою. У 2026 році за кожен повний рік понаднормового стажу доплачують 25,95 гривні. Саме таку суму отримують, оскільки прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2595 гривень, а доплата за кожен рік дорівнює 1% цього показника.

Хто може отримати доплату

Для більшості пенсіонерів понаднормовим вважається страховий стаж понад 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Водночас для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року, застосовуються інші норми - 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.

Таким чином, якщо людина має, наприклад, 50 років страхового стажу, то понаднормовими можуть бути 15 років. За них доплата становитиме близько 389 гривень на місяць.

Якщо ж понад норму є 20 років стажу, пенсіонер може отримувати 519 гривень додатково щомісяця.

Важлива умова

Розмір цієї доплати залежить не просто від загальної кількості років стажу. Враховується саме той стаж, який перевищує встановлену законом норму.

Крім того, для працюючих пенсіонерів підвищення доплати за понаднормовий стаж через збільшення прожиткового мінімуму проводиться після звільнення з роботи.

Пенсіонерам варто перевірити, чи враховані Пенсійним фондом усі періоди страхового стажу. Якщо частина стажу не відображається, це може впливати і на розмір пенсійної виплати.

У 2026 році вимоги до стажу для призначення пенсії також змінилися: для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу, у 63 роки - від 23 років, а у 65 років - від 15 років.

Таким чином, чим більше років страхового стажу понад встановлену норму, тим більшою може бути доплата до пенсії. У 2026 році кожен такий повний рік додає до розрахунку 25,95 гривні.