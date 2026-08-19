Пенсия может вырасти на 570 гривен: кому автоматически добавят деньги

Главное: За каждый полный год сверхурочного страхового стажа к пенсии прибавляют 1% ее основного размера;

Доплата за год не может превышать 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

В 2026 году прожиточный минимум для данной категории составляет 2595 гривен;

За 20 лет сверхурочного стажа доплата может составить 519 гривен в месяц.

Речь идет о пенсионерах, имеющих больше страхового стажа, чем предусмотрено установленной нормой. В 2026 году за каждый полный год сверхурочного стажа доплачивают 25,95 грн. Именно такую сумму получают, поскольку прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность составляет 2595 гривен, а доплата за каждый год равна 1% этого показателя.

Кто может получить доплату

Для большинства пенсионеров сверхурочной считается страховой стаж более 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. В то же время, для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, применяются другие нормы - 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Таким образом, если человек имеет, например, 50 лет страхового стажа, то сверхурочные могут быть 15 лет. За них доплата составит около 389 гривен в месяц.

Если же сверх нормы есть 20 лет стажа, пенсионер может получать 519 гривен дополнительно ежемесячно.

Важное условие

Размер этой доплаты зависит не просто от общего числа лет стажа. Учитывается именно тот стаж, превышающий установленную законом норму.

Кроме того, для работающих пенсионеров повышение доплаты за сверхурочный стаж из-за увеличения прожиточного минимума производится после увольнения с работы.

Пенсионерам следует проверить, учтены ли Пенсионным фондом все периоды страхового стажа. Если часть стажа не отражается, это может повлиять и на размер пенсионной выплаты.

В 2026 году требования к стажу для назначения пенсии также изменились: для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа, в 63 года - от 23 лет, а в 65 лет - от 15 лет.

Таким образом, чем больше лет страхового стажа сверх установленной нормы, тем больше может быть доплата к пенсии. В 2026 году каждый такой полный год прибавляет в расчет 25,95 гривны.