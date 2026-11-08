Пенсія може зрости більш ніж наполовину: кому дадуть максимальну надбавку

Деякі пенсіонери можуть отримати надбавку приблизно в 54%, якщо виконано всі умови закону. Головне - стаж після пенсійного віку і розмір офіційної зарплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України .

Від чого залежить надбавка

У Пенсійному фонді пояснили, що йдеться про доплати за додатковий стаж і високий коефіцієнт заробітку. Їх формують упродовж усього трудового життя.

Найбільше впливає стаж, довший за мінімально потрібний. За кожен рік роботи після досягнення пенсійного віку держава нараховує додатковий відсоток. Якщо людина працювала й повністю сплачувала єдиний соціальний внесок (ЄСВ), надбавка може бути максимальною.

Другий важливий чинник - офіційна зарплата, вища за середню по країні. Що більший коефіцієнт заробітку, то вища пенсія. Саме поєднання довгого стажу та великих внесків дає підвищення понад 50%.

Що може зменшити пенсію

У ПФУ наголошують: усі періоди роботи мають правильно відображатися в реєстрі. Помилки в документах, пропущені місяці сплати ЄСВ чи розбіжності в персональних даних можуть зменшити пенсію, навіть якщо реальний стаж набагато більший.

Фахівці радять перевірити дані про стаж в електронному кабінеті. За потреби можна подати заяву на уточнення. Це допоможе не втратити роки роботи й отримати всі надбавки, які передбачає закон.

Вимоги для виходу на пенсію у 60 і 63 роки посилять уже за кілька місяців. Зараз для виходу на пенсію вчасно достатньо 33 років стажу, а з наступного року потрібно буде 34 роки.

В Україні нині 10 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсії - 7287 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, адвокат і арбітражний керуючий Сергій Литвиненко пояснив, що пенсію зазвичай призначають із дня звернення.

Виняток діє для тих, хто прийшов до ПФУ не пізніше ніж через три місяці після досягнення пенсійного віку: їм пенсію призначають із дня, коли виникло право на неї.