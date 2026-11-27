Українці, які переїхали жити за кордон, можуть отримувати українську пенсію за новою адресою. Та щороку з початку року доведеться підтверджувати, що людина жива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України .

Йдеться про українців, які виїхали на постійне проживання до країн, з якими в Україні є міжнародний договір про соціальне чи пенсійне забезпечення. Пенсію вони отримують за місцем проживання на умовах цього договору.

Гроші переказують раз на квартал. Їх надсилають на особистий рахунок пенсіонера в банку країни проживання або через відповідний орган цієї держави.

Що потрібно підтверджувати щороку

Щороку, починаючи з першого кварталу нового року, пенсію виплачують лише за умови, що є підтвердження: людина жива. Це передбачає інструкція про порядок переказу пенсій громадянам, які виїхали на постійне проживання за кордон.

Порядок і строки подання документів залежать від країни проживання.

Які правила діють у різних країнах

Пенсіонери, які живуть в Іспанії, Португалії, Словаччині та Чехії і отримують виплати від України на банківські рахунки, мають щороку не пізніше 31 грудня надсилати до ПФУ поштою заяву "Підтвердження про знаходження особи в живих". Заяву треба заповнити й офіційно засвідчити в уповноваженої посадової особи закордонної дипломатичної установи України.

У Польщі пенсіонери, які постійно там живуть і отримують виплату за угодою між Україною та Польщею, надсилають засвідчену заяву.

Заяву може засвідчити управління соціального страхування Польщі (ZUS), польський нотаріус або уповноважена особа дипломатичного представництва чи консульської установи України в Польщі.

Пенсіонерам, які постійно живуть у Болгарії, треба раз на рік, у листопаді, надіслати до ПФУ поштою формуляр УКР/БГ 5 "Свідоцтво про те, що правоздатна особа є живою". Його офіційно засвідчують у територіальному підрозділі Національного інституту страхування Болгарії або в нотаріуса за місцем постійного проживання.

В Естонії, Латвії та Литві пенсії виплачують через визначені органи цих держав. Тому пенсіонерам не треба надсилати до ПФУ жодних заяв чи формулярів про те, що вони живі.

Так само не потрібно інформувати ПФУ тим, хто постійно живе в Азербайджані, Молдові та Грузії. Виплату українських пенсій там також контролюють відповідні органи цих країн.