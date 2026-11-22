Вдова чи вдівець можуть перейти на пенсію за втрату годувальника замість власної. Але це право діє не для всіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України .

Хто може перейти на пенсію за втрату годувальника

Право мають чоловік або дружина померлого. Вони повинні бути людьми з інвалідністю або досягти пенсійного віку. Також закон враховує умови щодо перебування на утриманні.

Померлий теж мав мати страховий стаж. Скільки саме років потрібно, залежить від віку, у якому помер годувальник.

Якщо в сім'ї є один непрацездатний, йому призначають 50% пенсії за віком померлого. Якщо таких людей двоє і більше - 100%, і цю суму ділять між ними порівну.

Дві пенсії одночасно за загальним правилом не виплачують. Людина обирає один вид: власну або за втрату годувальника.

Як оформити і з якого дня платитимуть

Подати документи можна через вебпортал ПФУ, Дію або сервісний центр Пенсійного фонду.

Дата початку виплат залежить від того, коли людина звернулася. Якщо це сталося протягом 12 місяців після смерті годувальника, пенсію призначать з наступного дня після смерті. Якщо пізніше - з дня звернення.

Ці правила прописані в статтях 36-39 Закону №1058-IV від 9 липня 2003 року.

Нагадаємо, що українці без страхового стажу можуть отримати соціальну допомогу замість пенсії.

Фактична виплата не може бути меншою за прожитковий мінімум для непрацездатних - 2595 гривень.