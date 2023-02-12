Пенсія у 60: який стаж потрібен у 2023 році

"Для виходу на пенсію в 60 років у 2023 році необхідно мати не менше 30 років страхового стажу", - йдеться повідомлені.

Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років.

Якщо людина, якій виповнилося 60 років у 2023 році, має менше 30 років необхідного страхового стажу, вона матиме право на призначення пенсії після досягнення віку 63 роки за наявності не менше 20 років страхового стажу, - повідомили в ПФУ.

Мінімально необхідний страховий стаж, який дає право на призначення пенсії у 65 років - 15 років.

Страховий стаж, що дає право виходу на пенсію, визначається на дату досягнення віку 60, 63, або 65 років.

Наприклад:

Чоловікові 60 років виповнилося 01.02.2023.

Набутий страховий стаж на цю дату - 29 років 6 місяців.

Необхідний страховий стаж - 30 років.

Чоловік працює. Якщо, працюючи, він набуде 6 місяців страхового стажу, то звернутися за призначенням пенсії він зможе після набуття страхового стажу 30 років.

Пенсія буде призначена з дати звернення.

У ПФУ нагадали, що страховий стаж, набутий після 1 січня 2004 року, обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди роботи до 1 січня 2004 року - на підставі трудової книжки та інших документів про стаж.

Розмір пенсії за віком визначається для кожного пенсіонера індивідуально і залежить від набутого ним страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Пенсія за віком призначається за зверненням людини з дня, наступного за днем досягнення нею пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого віку.

Заяву на призначення пенсії та пакет документів можна подати безпосередньо до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або в електронній формі через веб-портал електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Пенсія за віком, з дня наступного за днем досягнення віку 60 років, може призначатись автоматично (без звернення особи), якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем чи застрахованою особою було подано для оцифрування трудову книжку, інші документи про стаж).

Окремим категоріям громадян можуть призначатись пенсії за віком до досягнення віку 60 років: