Пенсия в 60: какой стаж нужен в 2023 году

"Для выхода на пенсию в 60 лет в 2023 году необходимо иметь не менее 30 лет страхового стажа", - говорится в сообщении.

Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.

Если человек, которому исполнилось 60 лет в 2023 году, имеет меньше 30 лет необходимого страхового стажа, он будет иметь право на назначение пенсии по достижении возраста 63 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа, сообщили в ПФУ.

Минимально необходим страховой стаж, дающий право на назначение пенсии в 65 лет - 15 лет.

Страховой стаж, дающий право выхода на пенсию, определяется на дату достижения возраста 60, 63 или 65 лет.

К примеру:

Мужчине 60 лет исполнилось 01.02.2023.

Полученный страховой стаж на эту дату - 29 лет 6 месяцев.

Необходимый страховой стаж - 30 лет.

Человек работает. Если, работая, он получит 6 месяцев страхового стажа, то обратиться за назначением пенсии он сможет после получения страхового стажа 30 лет.

Пенсия будет назначена с даты обращения.

В ПФУ напомнили, что страховой стаж, полученный после 1 января 2004 года, исчисляется по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, а за периоды работы до 1 января 2004 года - на основании трудовой книжки и других документов о стаже.

Размер пенсии по возрасту определяется для каждого пенсионера индивидуально и зависит от страхового стажа и полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Пенсия по возрасту назначается по обращению человека со дня, следующего за днем достижения им пенсионного возраста, если обращение произошло не позднее трех месяцев со дня наступления такого возраста.

Заявление на назначение пенсии и пакет документов можно подать непосредственно в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или в электронной форме через веб-портал электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи.

Пенсия по возрасту, со дня следующего за днем достижения возраста 60 лет, может назначаться автоматически (без обращения лица), если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была предоставлена для оцифровки трудовая книжка, другие документы о стаже).

Отдельным категориям граждан могут назначаться пенсии по возрасту до достижения возраста 60 лет: