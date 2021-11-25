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Пенсионный калькулятор. Как узнать размер выплат: пошаговая инструкция

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Украина, Четверг 25 ноября 2021 14:37
Пенсионный калькулятор. Как узнать размер выплат: пошаговая инструкция Фото: рассчитать пенсии можно с помощью пенсионного калькулятора (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины разработал электронный сервис, который позволяет рассчитать размер будущей пенсии. Страховой стаж и заработная плата исчисляются на основе данных, содержащихся в реестрах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Воспользоваться "Пенсионным калькулятором" можно войдя в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи.

После этого вверху домашней странницы появится поле "Пенсионный калькулятор", в котором необходимо заполнить все поля. В частности, надо заполнить сведения о себе и о периодах трудовой деятельности, которые отсутствуют в системе.

С помощью калькулятора есть возможность самостоятельно внести информацию о страховом стаже, полученном до 1 января 2004 года.

Пенсионный калькулятор. Как узнать размер выплат: пошаговая инструкция

Сервис по результатам исчисления стажа (в т. ч. с учетом дополнительно внесенной информации) определяет право на назначение пенсии и дату, в которую возникнет такое право.

Размер пенсии определяется в текущих ценах исходя из предположения, что размер заработной платы будет таким, как на время расчета "Пенсионным калькулятором".

По результатам исчисления выдается расчет пенсии и составляющих такого расчета (помесячный расчет коэффициентов заработной платы, страховой стаж, размер пенсии по формуле, доплата за сверхнормативный стаж и др).

Результаты расчета размера пенсии сохраняются в личном кабинете и доступны для просмотра в любое время.

Пенсионный калькулятор. Как узнать размер выплат: пошаговая инструкция

Напомним, средний размер пенсии на 1 октября 2021 года составил 3 915,75 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 136,97 гривен или на 3,6%. При этом количество пенсионеров за последние три месяца сократилось на 22 998 человек до 10 945 145.

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