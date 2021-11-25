Пенсійний калькулятор. Як дізнатися розмір виплат: покрокова інструкція

Пенсійний фонд України розробив електронний сервіс, який дозволяє розрахувати розмір майбутньої пенсії. Страховий стаж і заробітна плата обчислюються на основі даних, що містяться в реєстрах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Скористатися "Пенсійним калькулятором"можна увійшовши в Особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Після цього вгорі домашньої сторінки з'явиться поле" Пенсійний калькулятор", в якому необхідно заповнити всі поля. Зокрема, треба заповнити відомості про себе і про періоди трудової діяльності, які відсутні в системі.

За допомогою калькулятора є можливість самостійно внести інформацію про страховий стаж, отриманий до 1 січня 2004 року.

Сервіс за результатами обчислення стажу (в т.ч. з урахуванням додатково внесеної інформації) визначає право на призначення пенсії і дату, в яку виникне таке право.

Розмір пенсії визначається в поточних цінах виходячи з припущення, що розмір заробітної плати буде таким, як на час розрахунку "Пенсійним калькулятором".

За результатами обчислення видається розрахунок пенсії та складових такого розрахунку (помісячний розрахунок коефіцієнтів заробітної плати, страховий стаж, розмір пенсії за формулою, доплата за наднормативний стаж та ін).

Результати розрахунку розміру пенсії зберігаються в особистому кабінеті і доступні для перегляду в будь-який час.