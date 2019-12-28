Пенсионный фонд ввел "Электронную трудовую книжку"

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) создал новый сервис на веб-портале электронных услуг, который позволяет гражданам просматривать сведения о трудовой деятельности, - "Электронная трудовая книжка". Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Как отмечается в сообщении, в "Электронной трудовой книжке" информация отображается о всех трудовых отношениях работника с данным отчетных сведений работодателя. Также содержится информация о уплаченных страховых взносах с 1998 года.

Для граждан - это сервис, который позволяет узнавать подробную информацию о своей трудовой деятельности, а также уплаченных страховых взносах. В случае потери бумажной трудовой книжки не нужно тратить время на восстановление данных, поскольку они будут сохранены в электронном формате.

Застрахованные лица и работодатели также смогут предоставлять информацию о трудовой деятельности до 1998 года в виде сканированных копий предусмотренных законодательством документов, заверенных квалифицированной электронной подписью. Сейчас Пенсионный фонд Украины разрабатывает соответствующий порядок.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться на веб-портале Фонда с помощью квалифицированной электронной подписи.

Напомним, Кабинет министров готовится отменить бумажные трудовые книжки, заменив их цифровыми аналогами. В электронных реестрах, кроме информации о трудовом стаже, станут указывать, например, данные о гражданстве, количество поездок за границу и всех родственников.

Согласно закону о государственном бюджете Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.