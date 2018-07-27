Пенсійний фонд повністю завершив фінансування виплати пенсій за липень, - Гройсман

Затримка виплати пенсій була пов'язана з касовим розривом надходжень єдиного соціального внеску

Пенсійний фонд України сьогодні, 27 липня, повністю завершив фінансування виплати пенсій за липень. Про це в Twitter повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

За словами Гройсмана, в Пенсійному фонді повністю завершили фінансування виплати пенсій за липень. Прем'єр зазначив, що таким чином виконано його доручення.

Нагадаємо, 25 липня Гройсман заявив, що ситуація з виплатами пенсій повинна бути врегульована до кінця тижня. Глава уряду поклав відповідальність за затримки з виплатою пенсій в липні на керівництво Пенсійного фонду України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що затримка виплати пенсій пов'язана з касовим розривом надходжень єдиного соціального внеску. Це означає, що тимчасово немає грошей, які необхідні для фінансування таких видатків по бюджету.

Зазначимо, що Верховний суд України дійшов висновку, що в разі порушення законодавства про пенсійне забезпечення органом, який призначає і виплачує пенсію, адміністративний позов з вимогами, пов'язаними з виплатами сум пенсії за минулий час, у тому числі сум її складових, може бути поданий без обмеження шестимісячним терміном.