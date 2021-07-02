Пенсионный фонд назвал виды выплат, которые выросли с 1 июля

С 1 июля 2021 года в Украине вырос размер прожиточного минимума. Пенсионный фонд Украины назвал виды выплат, которые увеличились после повышения минимума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ПФУ.
По данным ПФУ, повысились:
В частности, минимальный размер пенсии по возрасту вырос на 85 гривен - с 1769 до 1854 гривен.
Размер выплат участникам боевых действий вырос на 140,25 гривен - 2918,85 до 3059,10 гривен.
Минимальная пенсия шахтерам выросла на 255 гривен - 5307 до 5562 гривен.
Минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца выросла на 170 гривен - 3538 до 3708 гривен.
Напомним, с 1 июля 2021 года в Украине повысился прожиточный минимум. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты. Согласно закону о госбюджете, минимум вырос на 105 гривен (на 4,8%) - с 2189 гривен до 2294 гривны.