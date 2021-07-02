Пенсійний фонд назвав види виплат, які зросли з 1 липня

З 1 липня 2021 року в Україні зріс розмір прожиткового мінімуму. Пенсійний фонд України назвав види виплат, які зросли після підвищення мінімуму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПФУ.
За даними ПФУ, підвищилися:
Зокрема, мінімальний розмір пенсії за віком зріс на 85 гривень - з 1769 до 1854 гривень.
Розмір виплат учасникам бойових дій зріс на 140,25 гривень - 2918,85 до 3059,10 гривень.
Мінімальна пенсія шахтарям зросла на 255 гривень - 5307 до 5562 гривень.
Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника зросла на 170 гривень - 3538 до 3708 гривень.
Нагадаємо, з 1 липня 2021 року в Україні підвищився прожитковий мінімум. Від його розміру залежать соціальні та трудові виплати. Згідно з законом про держбюджет, мінімум зріс на 105 гривень (на 4,8%) - з 2189 гривень до 2294 гривні.