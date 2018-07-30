Пенсійному фонду до кінця року може не вистачити 12 млрд гривень, - джерело

Передбачається, що Пенсійний фонд продовжить брати позики для виплати пенсій

Пенсійному фонду України до кінця 2018 року може не вистачити близько 12 млрд гривень для виплати пенсій. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ціна популізму: чи вистачить Пенсійному фонду грошей для виплати пенсій".

Зокрема, за словами високопоставленого урядовця, який побажав залишитися неназваним, до кінця року Пенсійному фонду може не вистачити близько 12 млрд гривень. При цьому дефіцит коштів доведеться погашати за рахунок позик Казначейства або збільшувати дотації на виплату пенсій.

"Не буде такого, що комусь не виплатять пенсії. Рік закриють, але питання в тому - як. До останнього часу Держказначейство прикривало прорахунки Пенсійного фонду і давало їм позики. Але зараз Оксана Маркарова (в. о. міністра фінансів, - ред.) розставила все по місцях, давши зрозуміти прем'єру, що не все так просто, як його запевняв міністр соціальної політики Андрій Рева і керівництво Пенсійного фонду", - уточнив співрозмовник РБК-Україна в Кабміні.

За його словами, Мінфін ще на початку року попереджав про те, що підвищення пенсій військовим і поліцейським не по силам скарбниці.

"Популізм вилазить боком, за "солодкі рішення" тепер потрібно платити. Рева планував перекрити недостачу за рахунок чергового підвищення мінімальної зарплати, але зараз для цього немає можливості. Навіть розглядали варіант збільшити ставку ЄСВ, але в підсумку від цієї ідеї відмовилися. Поки залишається перекривати "діру" або за рахунок збільшення дотацій або за рахунок позик Держказначейства. Інших варіантів немає", - додав чиновник.

У той же час, в Міністерстві соціальної політики ризик нестачі коштів на пенсійні виплати не визнають, запевняючи, що всі підвищення пенсій і в цьому, і в минулому роках робилися в рамках бюджету Пенсійного фонду.

"Всі підвищення, які робив уряд, затверджувалися ще торік у жовтні, було заплановано підвищення прожиткового мінімуму з липня та з грудня, також було заплановано підвищення пенсій військовим, і всі ці кошти передбачені. Зміни до держбюджету для збільшення дотацій Пенсійному фонду в цьому році не знадобляться", - пояснив РБК-Україна заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що минулого тижня Пенсійний фонд повністю завершив фінансування виплати пенсій за липень.