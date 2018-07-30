В Пенсионном фонде назвали собственные доходы за I полугодие

Доходы в Пенсионный фонд за I полугодие превысили 95 млрд гривен

Собственные доходы Пенсионного фонда Украины за I полугодие 2018 года превысили 95 млрд гривен. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Цена популизма: хватит ли Пенсионному фонду денег для выплаты пенсий".

В частности, в Пенсионном фонде РБК-Украина сообщили, что в течение первого полугодия собственные доходы превысили 95 млрд гривен. Это почти на 31% больше, чем в 2017 году, и на 8% больше, чем ведомство планировало получить.

Однако, несмотря на рост поступлений, Пенсионному фонду не удалось избежать кассового разрыва, в результате чего в июле возникли проблемы с выплатой пенсий.

"Поступления Единого взноса и в течение месяца, и в течение года происходит неравномерно. В начале года поступления меньше, в конце - больше. Эта неравномерность и вызывает кассовые разрывы. Тем не менее, Пенсионный фонд обязан решать основной вопрос - выплата пенсий должна происходить без помех", - пояснил РБК-Украина заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Пенсионному фонду до конца года может не хватить 12 млрд гривен.