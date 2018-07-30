У Пенсійному фонді назвали власні доходи за I півріччя

Доходи до Пенсійного фонду за I півріччя перевищили 95 млрд гривень

Власні доходи Пенсійного фонду України за I півріччя 2018 року перевищили 95 млрд гривень. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ціна популізму: чи вистачить Пенсійному фонду грошей для виплати пенсій".

Зокрема, в Пенсійному фонді РБК-Україна повідомили, що протягом першого півріччя власні доходи перевищили 95 млрд гривень. Це майже на 31% більше, ніж у 2017 році, і на 8% більше, ніж відомство планувало отримати.

Проте, незважаючи на зростання надходжень, Пенсійному фонду не вдалося уникнути касового розриву, внаслідок чого в липні виникли проблеми з виплатою пенсій.

"Надходження Єдиного внеску і протягом місяця, і протягом року відбувається нерівномірно. На початку року надходжень менше, в кінці - більше. Ця нерівномірність і викликає касові розриви. Тим не менш, Пенсійний фонд зобов'язаний вирішувати основне питання - виплата пенсій має відбуватися без перешкод", - пояснив РБК-Україна заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Пенсійному фонду до кінця року може не вистачити 12 млрд гривень.