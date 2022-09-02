Пенсионное удостоверение уже доступно в "Дії": видео-инструкция по пользованию

"Теперь можно не носить с собой пластиковую карточку, а пользоваться цифровым документом. Например, для проезда в общественном транспорте или получения скидки в аптеках. Вы также можете проверить или поделиться пенсионным с помощью QR-кода", - написал он.

По его словам, в "Дії" будут отражаться пенсионные, выданные после 2014 года. Сейчас в Украине ими пользуются 6,3 млн граждан. "А вот книжечку старого образца необходимо заменить в Пенсионном фонде", - отметил министр.

Пенсионное, выданное по возрасту, появится в приложении автоматически, а специальное необходимо подтянуть самостоятельно, добавил Федоров Больше деталей - в видео.