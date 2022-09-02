UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пенсионное удостоверение уже доступно в "Дії": видео-инструкция по пользованию

Фото: в Дії уже доступно пенсионное удостоверение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В приложении "Дія" уже доступно пенсионное удостоверение. Добавлены пенсионные таких видов: по возрасту и специальное, выданное из-за инвалидности, потери кормильца и по другим причинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минцифры министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

"Теперь можно не носить с собой пластиковую карточку, а пользоваться цифровым документом. Например, для проезда в общественном транспорте или получения скидки в аптеках. Вы также можете проверить или поделиться пенсионным с помощью QR-кода", - написал он.

По его словам, в "Дії" будут отражаться пенсионные, выданные после 2014 года. Сейчас в Украине ими пользуются 6,3 млн граждан. "А вот книжечку старого образца необходимо заменить в Пенсионном фонде", - отметил министр.

Пенсионное, выданное по возрасту, появится в приложении автоматически, а специальное необходимо подтянуть самостоятельно, добавил Федоров Больше деталей - в видео.

Напомним, 31 августа "Дія" получила новое крупное обновление. Пользователям стали доступны четыре новых сервиса: пенсионное удостоверение, вид на жительство, документы на английском, а также услуга шеринг авто.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДияПенсия в Украине