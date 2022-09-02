Пенсійне посвідчення вже доступне в "Дії": відео-інструкція з користування

"Тепер можна не носити з собою пластикову картку, а користуватися цифровим документом. Наприклад, для проїзду в громадському транспорті чи отримання знижки в аптеках. Ви також можете перевірити чи поділитися пенсійним за допомогою QR-коду", - написав він.

За його словами, в Дії відображатимуться пенсійні, видані після 2014 року. Зараз в Україні ними користуються 6,3 млн громадян. "А от книжечку старого зразка необхідно замінити в Пенсійному фонді", - зазначив міністр.

Пенсійне, видане за віком, з'явиться в застосунку автоматично, а спеціальне необхідно підтягнути самостійно, додав Федоров Більше деталей - у відео.