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Пенсійне посвідчення вже доступне в "Дії": відео-інструкція з користування

Фото: у Дії вже доступне пенсійне посвідчення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У застосунку "Дія" вже доступне пенсійне посвідчення. Додані пенсійні таких видів: за віком і спеціальне, видане через інвалідність, втрату годувальника та з інших причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Мінцифри міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова в Telegram.

"Тепер можна не носити з собою пластикову картку, а користуватися цифровим документом. Наприклад, для проїзду в громадському транспорті чи отримання знижки в аптеках. Ви також можете перевірити чи поділитися пенсійним за допомогою QR-коду", - написав він.

За його словами, в Дії відображатимуться пенсійні, видані після 2014 року. Зараз в Україні ними користуються 6,3 млн громадян. "А от книжечку старого зразка необхідно замінити в Пенсійному фонді", - зазначив міністр.

Пенсійне, видане за віком, з'явиться в застосунку автоматично, а спеціальне необхідно підтягнути самостійно, додав Федоров Більше деталей - у відео.

Нагадаємо, 31 серпня "Дія" отримала нове велике оновлення. Користувачам стали доступні чотири нових сервіси: пенсійне посвідчення, посвідка на проживання, документи англійською, а також послуга шеринг авто.

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ДіяПенсія в Україні