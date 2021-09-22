Пенсионеры из ОРДЛО смогут удаленно пройти идентификацию: как это будет работать                  

В пояснительной записке говорится, что на сегодня карантинные меры предусматривают ограничения на передвижение граждан и посещение отделения банков. А Министерством цифровой трансформации разработало механизм удаленной квалифицированной электронной подписи "Дия. Подпись" ("Дия ID").

Документом вносятся изменениям, согласно которым получатель пенсии с оккупированных территорий сможет проходить идентификации путем авторизации в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины.

Эта авторизация должна проходить с помощью "Дия. Подпись" ("Дия ID"), сгенерированного в мобильном приложении Единого государственного вебпортала электронных услуг ("Дия").

Таким образом, такая авторизация будет приравнена к физической идентификации пенсионера.

Отметим, согласно действующему порядку, пенсионеры из ОРДЛО должны были раз в два месяца выезжать на подконтрольную Украине территорию и периодически проходить идентификацию в банке. Иначе выплаты пенсий приостанавливались. На время карантина требование об идентификации не применяется.