Пенсіонери з ОРДЛО зможуть віддалено пройти ідентифікацію: як це буде працювати                  

У пояснювальній записці йдеться, що на сьогодні карантинні заходи передбачають обмеження на пересування громадян і відвідування відділення банків. А Міністерством цифрової трансформації розробило механізм віддаленого кваліфікованого електронного підпису " дія. Підпис " ("дія ID").

Документом вносяться зміни, згідно з якими Отримувач пенсії з окупованих територій зможе проходити ідентифікації шляхом авторизації в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду України.

Ця авторизація повинна проходити за допомогою " дія. Підпис" ("дія ID"), Згенерованого в мобільному додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг ("дія").

Таким чином, така авторизація буде прирівняна до фізичної ідентифікації пенсіонера.

Відзначимо, згідно з чинним порядком, пенсіонери з ОРДЛО мали раз на два місяці виїжджати на підконтрольну Україні територію і періодично проходити ідентифікацію в банку. Інакше виплати пенсій припинялися. На час карантину вимога про ідентифікацію не застосовується.