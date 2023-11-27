Данілов розкрив деталі змін у мобілізації в Україні: у чому план

Український уряд планує змінити порядок мобілізації в країні, при цьому будуть намагатись зберегти боєздатність після майже двох років війни з Росією.

За словами Данілова, про зміни в мобілізації буде оголошено вже цього тижня. При цьому Україна планує використати комерційні рекрутингові компанії. Це має допомогти провести більш цілеспрямований призов та поповнення рядів призовників.

Окрім того, використання таких компаній має запевнити призовників у тому, що вони виконуватимуть ролі, які відповідають їхнім навичкам, а не просто відправлятимуть на фронт.

"Деякі люди бояться, бояться померти, бояться стріляти, але це не означає, що вони не можуть бути залучені до інших видів діяльності... Тепер у нас є новий міністр з новим підходом", - сказав Данілов.

Секретар РНБО розповів, що співпраця планується з двома найбільшими кадровими компаніями України. Вони разом будуть працювати над тим, щоб виявляти людей, які бажають допомагати армії, однак не хочуть бути на фронті.

"Мобілізація стане більш гнучкою, будуть оголошені ті спеціальності, які потрібні, і люди зголошуватимуться на конкретну посаду. Наприклад, їм потрібні зварювальники або слюсарі і так далі", - каже він.

При цьому джерело видання в Міноборони України підтвердило, що з компаніями вже підписано договори, однак, не уточнило про які саме компанії йде мова. Також не зрозуміло, на скільки "глибоко" такі компанії будуть залучені до пошуку людей.

Водночас Данілов признав, що в Україні є проблеми з мобілізацією, однак він вважає що ці проблеми перебільшені російською пропагандою.

"Росія намагається підігріти це питання, кажучи, що у нас не вистачає солдатів, що у нас проблеми з мобілізацією... У житті завжди є проблеми, давайте не будемо їх переоцінювати", - сказав він.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, на якій однією з головних тем обговорень стала мобілізація.

Після цього глава держави розповів, що доручив міністру оборони Рустему Умєрову та головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному скласти комплексний план щодо мобілізації в Україні.

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