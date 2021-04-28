Для пенсіонерів з ОРДЛО можуть запровадити віддалену ідентифікацію

Для вирішення питання виплат пенсій жителям окупованого Донбасу можна запровадити віддалену ідентифікацію. Це може відбуватися за допомогою смартфону та відповідних технічних рішень.

"Вже є постанова НБУ про віддалену ідентифікацію. І відповідні програмні забезпечення, як коли ми верифікуємося по обличчю через смартфон. Головне, щоб не було фальсифікацій, щоб була жива людина. НБУ і Міністерство цифрової трансформації кажуть, що технічно це можливо", - відзначила вона.

За словами Третьякової, виплата пенсій жителям окупованого Донбасу є обов’язком держави, оскільки це власність цих людей.

"Є купа висновків, у тому числі ЄСПЛ, що пенсії є власністю людини, яку держава має віддати. Попередня теорія, років 10-15 тому, превалювала, що пенсії - це форвардний контракт з державою, коли ти сплачуєш внесок, розраховуючи на те, що, коли досягнеш пенсійного віку, тобі будуть платити пенсію, незалежно від того, де ти будеш знаходитися", - сказала вона.

Разом з тим, держава має контролювати, що людина жива і її пенсію не отримує хтось інший, переконана голова комітету. "Проблема з ОРДЛО у тому, що є випадки, коли за людину, оформлюючи якісь доручення, довіреності, забирають кеш і потім не віддають гроші. Такому держава має запобігти. Бо це терор і піратство", - відзначила депутат.