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Для пенсіонерів з ОРДЛО можуть запровадити віддалену ідентифікацію

Новость на русском → Україна, Середа 28 квітня 2021 09:50
Для пенсіонерів з ОРДЛО можуть запровадити віддалену ідентифікацію Фото: голова комітету Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (facebook.com/sluganarodu.official)
Автор: Олександр Білоус

Для вирішення питання виплат пенсій жителям окупованого Донбасу можна запровадити віддалену ідентифікацію. Це може відбуватися за допомогою смартфону та відповідних технічних рішень.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла голова комітету Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція "Слуга народу").

"Вже є постанова НБУ про віддалену ідентифікацію. І відповідні програмні забезпечення, як коли ми верифікуємося по обличчю через смартфон. Головне, щоб не було фальсифікацій, щоб була жива людина. НБУ і Міністерство цифрової трансформації кажуть, що технічно це можливо", - відзначила вона.

За словами Третьякової, виплата пенсій жителям окупованого Донбасу є обов’язком держави, оскільки це власність цих людей.

"Є купа висновків, у тому числі ЄСПЛ, що пенсії є власністю людини, яку держава має віддати. Попередня теорія, років 10-15 тому, превалювала, що пенсії - це форвардний контракт з державою, коли ти сплачуєш внесок, розраховуючи на те, що, коли досягнеш пенсійного віку, тобі будуть платити пенсію, незалежно від того, де ти будеш знаходитися", - сказала вона.

Разом з тим, держава має контролювати, що людина жива і її пенсію не отримує хтось інший, переконана голова комітету. "Проблема з ОРДЛО у тому, що є випадки, коли за людину, оформлюючи якісь доручення, довіреності, забирають кеш і потім не віддають гроші. Такому держава має запобігти. Бо це терор і піратство", - відзначила депутат.

Як повідомляло РБК-Україна, після скасування карантину в Україні у пенсіонерів, які фактично проживають на окупованому Донбасі, буде місяць на верифікацію у відділеннях Ощадбанку.

Нагадаємо, банки України зобов'язали обслуговувати жителів Криму без довідки переселенця.

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