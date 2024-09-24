Для пенсіонерів в Україні запустили нову онлайн-послугу: про що йдеться

Раніше ми повідомляли про те, як українці можуть розрахувати розмір майбутньої пенсії. Для цього був створений спеціальний сервіс - "Електронний пенсійний калькулятор". Він допомагає оцінити пенсійні права застрахованих осіб і пенсіонерів та здійснює обрахунок прогнозних розмірів пенсій, додаткових соціальних виплат, а також інших складових пенсійної виплати.

Також нещодавно уряд України змінив порядок електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг у соціальній сфері. Це було потрібно для імплементації законодавства України до правових стандартів Європейського Союзу у цій сфері. Про нововведення читайте у нашому матеріалі.

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