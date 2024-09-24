Для пенсионеров в Украине запустили новую онлайн-услугу: о чем идет речь

Ранее мы сообщали, как украинцы могут рассчитать размер будущей пенсии. Для этого был создан специальный сервис - "Электронный пенсионный калькулятор". Он помогает оценить пенсионные права застрахованных лиц и пенсионеров и производит расчет прогнозных размеров пенсий, дополнительных социальных выплат, а также других составляющих пенсионной выплаты.

Также недавно правительство Украины изменило порядок электронной идентификации и электронных доверительных услуг в социальной сфере. Это требовалось для имплементации законодательства Украины к правовым стандартам Европейского Союза в этой сфере. О нововведениях читайте в нашем материале.

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