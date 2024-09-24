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Для пенсионеров в Украине запустили новую онлайн-услугу: о чем идет речь

Фото: пенсионерка (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Некоторые пенсионные услуги в Украине теперь могут получить с помощью шеринга документов. Их копии могут автоматически отправляться в Пенсионный фонд.

Об этом заявили в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кировоградскую ОВА.

Отмечается, что шеринг документов представляет собой электронный сервис, посредством которого копии документов из приложения "Дия" автоматически направляются в Пенсионный фонд Украины.

В ПФУ представили перечень услуг, доступных через шеринг:

  • назначение или перерасчет пенсий, субсидий, льгот и страховых выплат,
  • уточнение персональных данных,
  • оформление или получение пенсионного удостоверения,
  • оформление пособия на погребение и т.д.

Также в ПФУ объяснили, что для передачи документов путем шеринга человеку нужно:

  1. Авторизоваться в "Дии",
  2. Открыть необходимый документ и продиктовать или предоставить для сканирования специалисту сервисного центра штрихкод,
  3. Подтвердить запрос на передачу данных из "Дии" в ПФУ.

После этих действий соответствующий документ загружается в специализированный программный комплекс Пенсионного фонда Украины автоматически.

Ранее мы сообщали, как украинцы могут рассчитать размер будущей пенсии. Для этого был создан специальный сервис - "Электронный пенсионный калькулятор". Он помогает оценить пенсионные права застрахованных лиц и пенсионеров и производит расчет прогнозных размеров пенсий, дополнительных социальных выплат, а также других составляющих пенсионной выплаты.

Также недавно правительство Украины изменило порядок электронной идентификации и электронных доверительных услуг в социальной сфере. Это требовалось для имплементации законодательства Украины к правовым стандартам Европейского Союза в этой сфере. О нововведениях читайте в нашем материале.

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Пенсионеры